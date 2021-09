Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 30.09.2021? Sprawdź u nas

"Wspomnienie letniej burzy ❤️ Niestety sezon burzowy dobiegł końca. Będziemy tęsknić za takimi widokami. Też lubicie takie klimaty? Fot. Łowcy Burz Łódzkie. " - to najnowsza wiadomość, która pojawiła się na Facebooku dotycząca burz w naszym kraju, opublikowana 30.09.2021. Śledź razem z nami aktualną sytuację pogodową w Polsce.

Gdzie jest teraz burza w Polsce? Warto o tym wiedzieć, ponieważ burze są gwałtowne i mogą wyrządzić wiele szkód. Sprawdzaj z nami najnowsze informacje z Facebooka, które dotyczą burzowej pogody w Polsce. Możesz w ten sposób dowiedzieć się, czy burzy można spodziewać się w twojej okolicy.

Najnowsze wiadomości o burzach w Polsce

Dzisiaj Polska znajduje się w zasięgu zatoki niżowej z chłodnym frontem atmosferycznym oddziałującym na wschodzie kraju, gdzie występują opady deszczu. Burz się jednak nie spodziewamy. Najbliższe dni również nie zapowiadają wystąpienia burz nad Polską 🙂

Ostatnio z Martą widzieliśmy jak mama z córką zbierały kasztany. Kto jeszcze zbiera? Przyznajcie się 😉

Dzień dobry w czwartek 🙂 W czwartek obszar województwa podkarpackiego znajdzie się w zasięgu oddziaływania zatoki obniżonego ciśnienia z frontem atmosferycznym o charakterze okluzji chłodnej. Obecnie front ten osiągnął rubież od Warmii i Mazur przez Mazowsze, Zachodnią Lubelszczyznę po Małopolskę i Podkarpacie. Strefa frontowa prowadzi wąskie pasmo opadów atmosferycznych przeważnie o słabym natężeniu, nieco szersza strefa opadów o natężeniu słabym i umiarkowanym znajduje się w Małopolsce i na Podkarpaciu, i jest wynikiem zaburzenia frontowego no głównym froncie atmosferycznym. W ciągu dnia zachmurzenie duże oraz całkowite. Temperatura maksymalna powietrza wzrośnie w okolice 9-14°C. Miejscami na Podkarpaciu spadnie do 5-20 mm wody. Opady na froncie wychodzić będą poza nasze wschodnie granice najbliższej nocy. Front atmosferyczny należący do niżu znad Ciśnień Duńskich w perspektywie najbliższych godzin zostanie wchłonięty przez rozległy obszar obniżonego ciśnienia znad Północnego Atlantyku. W tym samym czasie, za frontem w strefie osiadania chłodnego powietrza postępuje kompensacja ciśnienia czego efektem jest rozbudowa klina wyżowego, słabego wyżu obecnie lokującego się na pograniczu Francji oraz Niemiec. Ten słaby wyż odegra zasadniczą rolę w kontekście poprawy warunków pogodowych już od najbliższej soboty. Wyż połączy klinem dwa stabilne układy podwyższonego ciśnienia, jeden lokujący się nad Rosją oraz drugi nad Azorami. Powstały w ten sposób wał wyżowy zagwarantuje nam poprawę pogody, a obecność wspomnianego rozległego niżu skutkować będzie adwekcją cieplejszych mas powietrza, z kierunków południowych. Dane radarowe IMGW-PIB

W ostatnich tygodniach doszło do erupcji wulkanu Cumbre Vieja na wyspie La Palma. Obecnie lawa dotarła już do oceanu i w zetknięciu z wodą tworzy toksyczną chmurę, która jest zagrożeniem dla zdrowia i życia przebywających tam ludzi. Mimo to wygląda to zjawiskowo. Aktywność sejsmiczna ciągle wzrasta, ale to nic dziwnego, taki jest cykl naszej planety. Źródło: Info288(Twitter) https://twitter.com/i/status/1442976712350855188 Silne tornado uderzyło w Niemczech. Kilka osób zdmuchnęło do Bałtyku w Kilonii

Kolejne w tym roku silne tornado 🌪w Niemczech. https://dobrapogoda24.pl/artykul/silne-tornado-w-niemczech-wrzesien-2021-kilka-osob-rannych-w-kilonii Pogoda na 30 września 2021. Front okluzji na wschodzie Polski. Spadnie ponad 20 mm deszczu

Czwartek 30 września 2021 - to będzie deszczowy dzień na wschodzie Polski https://dobrapogoda24.pl/artykul/pogoda-na-30-wrzesnia-2021-front-okluzji-opady-deszczu-na-wschodzie-polski

Czwartek rozpoczyna się z pełnym zachmurzeniem a lokalnie występują już przelotne opady deszczu. Taka będzie też pozostała część dnia z umiarkowanymi opadami deszczu oraz temperaturą w okolicach 11-13*C. Trzymajcie się ciepło 😄😄

Dzisiejsze tornado w Niemczech.

