Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 30.08.2021? Sprawdź u nas Newsroom 360

Sprawdzamy najnowsze informacje dotyczące burz w Polsce Łukasz Kaczanowski

"Lato jak szybko przyszło, tak szybko dobiega końca. Poniedziałek 30 sierpnia jest przedostatnim dniem meteorologicznego lata. W tym roku lato pożegna nas opadami oraz wszelkimi odcieniami szarości. Jesień zawitała do nas bardzo wcześnie i sądzę, że zima zrobi nam to samo. Sytuacja baryczna nad naszym obszarem synoptycznym nie uległa znaczącym korektom względem dnia wczorajszego. W dalszym ciągu Podkarpacie znajduje się w objęciach rozległej zatoki obniżonego ciśnienia dobrze widocznej zwłaszcza na mapach górnych 500 hPa czy 300 hPa. Żeby jednak nie było za nudno, na sporym kontraście termicznym na obrzeżach niżu w środowisku występowania nasilonego górnotroposferycznego przepływu powietrza, dochodzi do silniejszych zaburzeń na froncie chłodnym niejednokrotnie przekształcających się do form niżów mezoskalowych. Jeden z takich gagatków z zespołem frontów atmosferycznych zaznaczy się dzisiaj w naszym regionie przynosząc kolejną paczkę opadów, niewykluczone także burze. Niż jest w dalszym ciągu blokowany przez stabilny wyż z rejonów Wysp Brytyjskich, niestety musimy cierpliwie poczekać aż niż się wypełni, a to nastąpi dopiero początkiem września. Wyż dodatkowo zaciąga do nas chłodne masy powietrza pochodzenia polarnego o cechach morskich. Szanse na przejaśnienia oraz rozpogodzenia są dzisiaj niewielkie, a temperatura maksymalna powietrza w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie w okolice 11/18 st.C. Upały zadomowiły się daleko na Ukrainie. W ciągu dnia pojawią się liczne opady wielkoskalowe o zmiennym natężeniu oraz konwekcyjne. Burze jeśli się pojawią, to będą głównie wbudowane w strefę zachmurzenia warstwowego. Na obszarze województwa podkarpackiego spadnie średnio do 5-20 mm deszczu, w przypadku wystąpienia burz suma opadów deszczu będzie wyższa do 30-40 mm. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz silniejszy w porywach nie powinien przekraczać 65 km/h. Podczas burz niewykluczony jest również drobny grad. " - to najnowsza wiadomość, która pojawiła się na Facebooku dotycząca burz w naszym kraju, opublikowana 30.08.2021. Śledź razem z nami aktualną sytuację pogodową w Polsce.