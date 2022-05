Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 30.05.2022? Sprawdź u nas

Prognoza burzowa na dzień 30.05.2022, obowiązująca w godzinach 6:00-14-00. Z uwagi na bardziej dynamiczny przebieg pogody, niż zakładały to modele zdecydowaliśmy wydać to ostrzeżenie. W północnej części województwa wskutek wspomagania wznoszenia, niewielkiej zbieżności wiatru i nagromadzenia wilgoci w warstwie przyziemnej, wystąpi rozwój konwekcji z uniesienia wbudowanej w zachmurzenie warstwowe. Lokalne burze będą charakteryzować się głównie intensywnymi opadami deszczu o natężeniu chwilowym do 10mm/10min, oraz opadami niewielkiego gradu do 1 cm. Warunki będą dość wyjątkowe, ponieważ w warstwie 400-500 hPa dość szybko wkroczy zimne powietrze wraz z niżem w polu geopotencjału, tym samym zaostrzając znacznie pionowy gradient temperatury w warstwie 400-600hPa, co doprowadzi do znacznych ruchów turbulentnych i elektryzacji kryształków lodu i gradu. Obszar Cape (150J/kg) znajdzie się na skraju strefy oznacznej skrętnośći wiatru i umiarkowanego ścinania zwłaszcza w wyższych warstwach. Ps. Przepraszam brak dostępu do komputera dlatego grafika wykonana w telefonie.