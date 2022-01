Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 30.01.2022? Sprawdź u nas Newsroom 360

Sprawdzamy najnowsze informacje dotyczące burz w Polsce Łukasz Kaczanowski

30.01.2022 na Facebooku pojawił się post: "‼⚠️ Kolejny REKORD ⚠️‼ W województwie zachodniopomorskim, ponownie w Darłowie zanotowano poryw na 34.3 m/s !! Jest to 123.48km/h !!! ⚠️ OFICJALNIE: WOJEWODZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE ZMAGA SIE Z NAJSILNIEJSZYM ORKANEM OD 18 LAT ! ⚠️ ‼Brakuje 10 km/h by pokonać rekord sprzed 20 lat należacy do Orkanu Janett. Wtedy to w 2002 roku na stacji w Kołobrzegu zanotowano 133km/h ‼. ". Sprawdź, jak wygląda sytuacja burzowa w Polsce 30.01.2022. Gdzie są burze i wyładowania atmosferyczne?