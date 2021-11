Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 29.11.2021? Sprawdź u nas

29.11.2021 na Facebooku pojawił się post: "Gdy jesz sobie obiad a tu puka do Ciebie gość... Tak było ostatnio w Giżycku. Łosi coraz więcej — i bardzo dobrze. ". Sprawdź, jak wygląda sytuacja burzowa w Polsce 29.11.2021. Gdzie są burze i wyładowania atmosferyczne?

Gdzie jest teraz burza w Polsce? Warto o tym wiedzieć, ponieważ burze są gwałtowne i mogą wyrządzić wiele szkód. Sprawdzaj z nami najnowsze informacje z Facebooka, które dotyczą burzowej pogody w Polsce. Możesz w ten sposób dowiedzieć się, czy burzy można spodziewać się w twojej okolicy.

Nowe informacje o pogodzie burzowej w Polsce

Gdy jesz sobie obiad a tu puka do Ciebie gość... Tak było ostatnio w Giżycku. Łosi coraz więcej — i bardzo dobrze.

W zachodniej połowie województwa obserwujemy na radarach dość szeroką strefę słabych opadów. Prawdopodobnie jest to drobny śnieg 🌨️ , jednak miejscami, z uwagi na temperaturę koło +1 stopni, mogą występować opady mieszane 🌧️🌨️ Dajcie znać co u Was pada z tej strefy. #Płock, #Sierpc, #Drobin, #Płońsk, #Gostynin, #Wyszogród, #Sochaczew, #Błonie, #Żyrardów, #Mszczonów, #GrodziskMazowiecki old.radar-opadow.pl

Czasem niektóre życzenia mogą być zrozumiane przez Mikołaja inaczej niż tego sobie życzymy... Aktualną pogodę sprawdzicie na naszej stronie : https://lowcyburzpim.pl/pogoda-aktualnie-mapy-radar/

Hej kochani! 🙋 Jak tam u was? Zabieliło? 😍 Przysyłajcie zdjęcia w komentarzu z podpisem miejscowości! Co do filmów? Filmy możecie przysyłać na naszą grupę: Podkarpacie - Raporty zjawisk Meteorologicznych Trzymajcie się ciepło i uważajcie bo warunki w niektórych miejscach są bardzo niebezpieczne. This is a re-share of a post

Kto da więcej, kto da więcej!😁🌨️ 👉Rano na oficjalnych posterunkach meteo zmierzono📏❄️ 📌#LidzbarkWarmiński: 10 cm 📌#ElblągMilejewo: 10 cm 📌#Olsztyn: 9 cm 📌#Kętrzyn: 8 cm 📌#Mikołajki: 4 cm 👉Opady stopniowo słabną, ale w większości regionu od czasu do czasu będą one występować do końca dnia i również w nocy - najwięcej opadów w tym czasie pojawi się w rejonie 📌#Gołdap i #Olecko🌨️ 👉W dzień temperatura delikatnie powyżej 0°C🌡️więc trochę śniegu się stopni, ale w nocy kiedy chwyci delikatny mróz znów może go trochę dopadać🌨️ Dziękujemy za wszystkie materiały!📸😍 #pogoda #Warmia #Mazury #listopad2021 #jesień2021 #zima

Praktycznie w całym regionie notowane są opady śniegu ⛄☃️☃️ Dane weather.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek okiem Jarosława Turały. P24

Pogoda na poniedziałek i wtorek okiem Jarosława Turały. 29.11 i 30.11...

