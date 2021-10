Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 29.10.2021? Sprawdź u nas

Najnowsze informacje o burzach w Polsce

Już jutro wieczorem i w nocy z soboty na niedzielę istnieje szansa na zobaczenie zorzy polarnej nad Polską! Ciężko przewidzieć o której dokładnie i czy na pewno zorza się pojawi ale warto jutro obserwować północne niebo z dala od miasta i świateł. Najlepiej mieć ze sobą aparat fotograficzny. Szansa na zorzę będzie od godziny 19 w sobotę do 1/2 godziny w nocy w niedzielę.

Prognoza słowna i opisowa na najbliższe dni w tym dzień 1 listopada* Sobota i niedziela będą bardzo słonecznymi dniami, również temperatury nas rozpieszczą ponieważ termometry wskażą przeważnie od 15 do nawet 17 stopni Celsjusza, chociaż poranki będą zimne z możliwymi przymrozkami. W niedzielę może nieco mocniej wiać wiatr. Jednak ani w sobotę ani w niedzielę nie będzie padać. 1 listopada poniedziałek również będzie w miarę ciepły z temperaturami do 15/16 stopni Celsjusza, jednak na niebie będzie nieco więcej chmur, popołudniu i pod wieczór istnieje ryzyko opadów deszczu ale to jeszcze nic pewnego. Weekend i dzień 1 listopada zapowiadają się naprawdę ładnie, z pewnością nie zmarzniemy, a jutro i w niedzielę możemy nabrać jeszcze sporo promieni słonecznych.