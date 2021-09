Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 29.09.2021? Sprawdź u nas

Burza to bardzo częste zjawisko, które pojawia się w Polsce i może wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto śledzić informacje o burzowej pogodzie, aby odpowiednio się do niej przygotować. Sprawdzaj razem z nami nowe wiadomości o burzach w Polsce. Może będzie ona w twojej okolicy?

Najnowsze wiadomości o burzach w Polsce

W końcu front wkracza do naszego kraju. Przyniesie w dniu dzisiejszym przelotne opady na zachodzie kraju. W nocy osiągnie centrum by jutro gościć na wschodzie kraju.

Dzień dobry w środę :) Jeszcze tylko przez kilka najbliższych godzin obszar województwa podkarpackiego pozostanie w obszarze antycyklonalnej cyrkulacji wyżu, który znad pogranicza Finlandii i Rosji kieruje się w rejony trójkąta przygranicznego Rosji, Białorusi oraz Ukrainy. Od zachodu już zaznacza swoją obecność zatoka niżowa ze strefą pofalowanego frontu atmosferycznego związanego z niżem znad Północnego Atlantyku. W wyniku silniejszego zaburzenia na głównym froncie chłodnym doszło do uformowania mezoskalowego niżu, który w perspektywie najbliższych godzin znad wód Morza Północnego będzie kierował się w rejony Jutlandii i dalej w kierunku Półwyspu Skandynawskiego. W ciągu dnia podobnie jak w dniu wczorajszym zachmurzenie zmienne (rozumiemy to przez szybkie zmiany zachmurzenia od dużego do małego i odwrotnie). Opady na najbliższe godziny jeszcze nie są prognozowane, a w najcieplejszym momencie dnia temperatura maksymalna powietrza oscylować będzie w interwale 12-18 st.C. Nad obszarem regiony obserwowane jest zaostrzanie się gradientu pionowego ciśnienia atmosferycznego skutkujące nasilaniem się prędkości oraz porywistości wiatru południowo wschodniego dochodzącego w porywach do 40-50 km/h. Zatoka niżowa z wspomnianym frontem chłodnym, z powodu blokady wyżowej będzie powoli przemieszczać się na wschód kraju, a występujące w jego obszarze opady wyjdą poza nasze wschodnie granice dopiero w piątek. Do nas opady dotrą jutro i będą wynikiem kolejnego zaburzenia na froncie chłodnym, szersza strefa opadów będzie wchodzić nad Podkarpacie znad Słowacji.

Ciekawostka - #Burzapiaskowa ( pyłowo-piaskowa) Czym jest i skąd się bierze? Burza piaskowa powstaje zazwyczaj wskutek konwekcji powietrza. Ujmując najprościej, promienie Słońca rozgrzewają piasek, co powoduje podgrzanie mas powietrza znajdującego się bezpośrednio nad nim, co z kolei powoduje wzniesienie się gorącego powietrza, a ruch powietrza powoduje zmianę ciśnienia i powstanie silnego wiatru. Największe z burz piaskowych sięgają do 2,5 km wysokości, niektóre z nich są widoczne z kosmosu. W ostatnich dniach(26.09.2021) ogromna chmura piasku i pyłu przesłoniła niebo nad głównymi miastami regionu #SaoPaulo w #Brazylii oraz w miastach #Franca, #Jales, #PresidentePrudente i #Araçatuba w tym samym stanie. Jak wyjaśnia meteorolog Andrei Ramos z brazylijskiego Narodowego Instytutu Meteorologii (INMET), burza piaskowa utworzyła się na skutek gorącej i suchej pogody, której doświadczali mieszkańcy tego regionu w poprzednich dniach. -Mieliśmy naprawdę gorące i suche dni, co sprzyjało utworzeniu się silnego wiatru, który w porywach osiągał 92 kilometry na godzinę. Pomógł on wznieść pył i piasek z gleby. Wszystkie te czynniki przyczyniły się do powstania tego zjawiska - wyjaśniła Ramos. #Burzapiaskowa #SaoPaulo #Brazylii #Franca, #Jales, #PresidentePrudente i #Araçatuba Pamiętajcie że możecie nas wspomóc na zrzutce: https://zrzutka.pl/hrb528 Tekst przygotowany na podstawie zebranych materiałów. Foto: YouTube/Rodrigo Brolo