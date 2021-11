Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 28.11.2021? Sprawdź u nas

"Kiedy uderzy zima na Podkarpaciu! ­čśü­čśé Zimowy Tor V2.0!. " - to najnowszy post na Facebooku dotycz─ůcy burz w Polsce, opublikowany 28.11.2021. ┼Üled┼║ razem z nami aktualn─ů sytuacj─Ö pogodow─ů w naszym kraju.

Burza to bardzo cz─Öste zjawisko, kt├│re pojawia si─Ö w Polsce i mo┼╝e wyrz─ůdzi─ç wiele szk├│d. Dlatego warto ┼Ťledzi─ç informacje o burzowej pogodzie, aby odpowiednio si─Ö do niej przygotowa─ç. Sprawdzaj razem z nami nowe wiadomo┼Ťci o burzach w Polsce. Mo┼╝e b─Ödzie ona w twojej okolicy?

Najnowsze wiadomo┼Ťci o burzach w Polsce

Kiedy uderzy zima na Podkarpaciu! ­čśü­čśé Zimowy Tor V2.0!

ÔŁä´ŞĆÔŁä´ŞĆÔŁä´ŞĆ ÔÜáOSTRZE┼╗ENIE NUMER 62ÔÜá ­ččíTyp zagro┼╝enia - OPADY ┼ÜNIEGU ­ččíStopie┼ä zagro┼╝enia - 1 ­ččíCzas obowi─ůzywania: od 12:00 28.11.2021r. do 6:00 29.11.2021r. ­ččíObszar obowi─ůzywania: powiaty zaznaczone kolorem ┼╝├│┼étym - mo┼╝liwa aktualizacja ­čîĘ´ŞĆ Dzi┼Ť czekaj─ů nas ponownie intensywne opady ┼Ťniegu. Z po┼éudnia Europy w─Ödruje o┼Ťrodek niskiego ci┼Ťnienia, kt├│ry jest zasobny w wilgo─ç. Obecnie pierwsze opady ┼Ťniegu notowane s─ů na po┼éudniu kraju i zmierzaj─ů w kierunku naszego wojew├│dztwa. W ci─ůgu najbli┼╝szych godzin strefa opad├│w ┼Ťniegu dotrze do po┼éudniowych kra┼äc├│w wojew├│dztwa. Najsilniejsze opady ┼Ťniegu prawdopodobnie wyst─ůpi─ů na zachodzie wojew├│dztwa ( kolor ┼╝├│┼éty). W tej strefie mo┼╝e spa┼Ť─ç 8-13cm ┼Ťwie┼╝ego i ci─Ö┼╝kiego ┼Ťniegu. Trajektoria opad├│w oraz niepewno┼Ť─ç jak daleko b─Ödzie si─Öga┼é sektor zimnego powietrza mo┼╝liwa jest aktualizacja na ca┼ée wojew├│dztwo. Na bie┼╝─ůco b─Ödziemy informowa─ç o aktualnej sytuacji pogodowej! ÔŁŚLokalnie mo┼╝e przyczyni─ç si─Ö do zerwania linii energetycznych oraz strat w drzewostanie. ­čîí´ŞĆ Mo┼╝liwe s─ů spadki temperatur lekko poni┼╝ej zera co spowoduje, ┼╝e na drogach mo┼╝e by─ç niebezpiecznie. ­čö╗ Prosimy o zachowanie szczeg├│lnej ostro┼╝no┼Ťci w czasie dzisiejszej doby a tak┼╝e jutrzejszego poranka.

Mamy dzisiaj dla Was kolejne ┼Ťnie┼╝no-zimowe informacjeÔŁä´ŞĆÔÇ╝´ŞĆ Wi─Öcej info oko┼éo po┼éudnia­čśü

Ni┼╝ ju┼╝ si─Ö zbli┼╝a...

Niestety, nadchodz─ůce opady ┼Ťniegu mog─ů sprowadzi─ç ze sob─ů szereg zimowych utrudnie┼ä. Cho─ç opady b─Öd─ů trwa─ç zaledwie kilka godzin, mog─ů by─ç bardzo intensywne, zw┼éaszcza na Dolnym ┼Ül─ůsku, Opolszczy┼║nie, w rejonie Wielunia i Kalisza. Lokalnie spadnie tam od 8 do 12 cm mokrego, ci─Ö┼╝kiego ┼Ťniegu. Jeszcze wi─Öksze opady mog─ů wyst─ůpi─ç we wschodniej cz─Ö┼Ťci Sudet├│w oraz na Przedg├│rzu Sudeckim, gdzie w ci─ůgu niespe┼éna 12 godzin moze spa┼Ť─ç nawet 12-16 cm nowej pokrywy ┼Ťnie┼╝nej! Tak du┼╝e opady ┼Ťniegu mog─ů doprowadzi─ç do problem├│w z przejezdno┼Ťci─ů dr├│g oraz awarii energetycznych, st─ůd w systemie SkyPredict wydali┼Ťmy stosowne ostrze┼╝enia. B─ůd┼║cie czujni i przygotowani!

Witajcie ­čÖé­čÖé Przewa┼╝aj─ůcy obszar Starego Kontynentu jest w obj─Öciach rozleg┼éego obszaru obni┼╝onego ci┼Ťnienia rozci─ůgaj─ůcego si─Ö od Morza Grenlandzkiego przez P├│┼éwysep Skandynawski, dalej nad kontynentaln─ů cz─Ö┼Ť─ç Europy a┼╝ po ciep┼ée wody Morza ┼Ür├│dziemnego i p├│┼énocne obszary Afryki. W zatoce znajduje si─Ö kilka uk┼éad├│w barycznych, z punktu prognostycznego dla naszego regionu warty uwagi jest wielocentryczny ni┼╝ z centrami w rejonie Danii i P├│┼énocnych W┼éoch oraz kolejny z serii ni┼╝├│w z rodowodem ┼Ťr├│dziemnomorskim, kt├│ry w kolejnych godzinach wejdzie w orbit─Ö pierwszego wspomnianego ni┼╝u. Nie pisz─Ö tego bez powodu, w poniedzia┼éek nad Polsk─ů dojdzie do uformowania kolejnego ni┼╝u, kt├│ry po zachodniej stronie frontu ch┼éodnego zacznie zaci─ůga─ç ch┼éodniejsze masy powietrza. W konsekwencji czego wyst─Öpuj─ůce opady deszczu (g┼é├│wnie w godzinach nocnych) b─Öd─ů ulega─ç transformacji w opady mieszane oraz sam ┼Ťnieg. W ci─ůgu dnia zachmurzenie ca┼ékowite oraz du┼╝e z przeja┼Ťnieniami oraz rozpogodzeniami. Na og├│┼é bez opad├│w, jedynie miejscami g┼é├│wnie na wschodzie i po┼éudniu wyst─ůpi─ů przelotne opady deszczu, na terenach podg├│rskich opady mieszane oraz sam ┼Ťnieg. Wi─Öcej opad├│w pojawi si─Ö po zachodzie s┼éo┼äca, kiedy nad Podkarpacie dotrze strefa frontowa z opadami atmosferycznymi ni┼╝u ┼Ťr├│dziemnomorskiego, te opady nad ranem w poniedzia┼éek b─Öd─ů ulega─ç transformacji w zwi─ůzku z docieraniem coraz ch┼éodniejszego powietrza, o czym wspomina┼éem na pocz─ůtku komentarza synoptycznego. Temperatura maksymalna do 3-8┬░C, punktowo 9 kresek. Wiatr z kierunk├│w zmiennych s┼éaby i umiarkowany, wzmagaj─ůcy si─Ö w godzinach nocnych. Mi┼éej niedzieli ­čÖé­čÖé Grafiki DWD, kachelmannwetter, ICM Meteo

Ostatni dzie┼ä tygodnia minie z przewag─ů pochmurej pogody oraz niewielkimi przeb┼éyskami s┼éo┼äca . Maksymalna temperatura powietrza osi─ůgnie warto┼Ť─ç oko┼éo 5-7*C. W nocy z niedzieli na poniedzia┼éek czekaj─ů nas umiarkowane opady deszczu, a wczesnym poniedzia┼ékowym porankiem w wielu miejscach tak┼╝e mokrego ┼Ťniegu.

+++WST─śPNA PROGNOZA JUTRZEJSZYCH OPAD├ôW ┼ÜNIEGU I DESZCZU W NOCY 28/29.11.2021+++ Dok┼éadniejszy komunikat i ostrze┼╝enie pojawi─ů si─Ö jutro przed po┼éudniem, ale ju┼╝ dzisiaj chcemy przedstawi─ç mniej wi─Öcej, jak ma wygl─ůda─ç sytuacja. Pierwsze opady jutro (28.11), wkrocz─ů do naszego wojew├│dztwa prawdopodobnie mi─Ödzy 17:00 a 19:00. W centrum i na po┼éudniowym zachodzie, w regionie od stolicy po ┼╗yrard├│w i Sochaczew b─Ödzie to sam deszcz, natomiast w regionie P┼éocka, na zach├│d od DK50 b─Ödzie to deszcz ze ┼Ťniegiem stopniowo przechodz─ůcy w ┼Ťnieg, przy temperaturze ko┼éo 0 stopni. W kolejnych godzinach opady przesun─ů si─Ö do p├│┼énocnej cz─Ö┼Ťci wojew├│dztwa, na chwil─Ö obecn─ů na zach├│d od Ciechanowa czy Przasnysza jest szansa na opady samego ┼Ťniegu i przyrost pokrywy ┼Ťnie┼╝nej, natomiast na po┼éudniowy wsch├│d od tych miejscowo┼Ťci b─Ödzie to deszcz lub deszcz ze ┼Ťniegiem przy temperaturze +2/+5 stopni. Im dalej na wsch├│d i po┼éudnie tym opady deszczu b─Öd─ů s┼éabsze, ale wyst─ůpi─ç powinny wsz─Ödzie i potrwa─ç przynajmniej 4 godziny. Jeszcze przed p├│┼énoc─ů przestanie pada─ç w regionie Warszawy i P┼éocka, a p├│┼énocne cz─Ö┼Ťci naszego wojew├│dztwa opady opuszcz─ů dopiero ko┼éo godziny 3:00. Spodziewamy przyrost pokrywy ┼Ťnie┼╝nej w zachodnich powiatach wynosi oko┼éo 5-10 cm, natomiast w p├│┼énocnej cz─Ö┼Ťci wojew├│dztwa b─Ödzie to maks 2-5 cm. Na po┼éudniowy wsch├│d od linii Sochaczew-Pu┼étusk-Ostro┼é─Öka nie ma co liczy─ç nawet na zabielenie. Dok┼éadniejsze ostrze┼╝enia pojawi─ů si─Ö jutro. A poni┼╝ej link do aktualnych wskaza┼ä modeli synoptycznych na godzin─Ö 21:00 i 0:00 wg modeli ICON oraz ARPEGE, oraz prognozowan─ů temperatur─Ö o p├│┼énocy wg tych┼╝e modeli ┼╣r├│d┼éo wxcharts.com