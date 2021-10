Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 28.10.2021? Sprawdź u nas

Burze to gwałtowne i niebezpieczne zjawiska pogodowe, które mogą wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto sprawdzać informacje dotyczące sytuacji burzowej w Polsce, aby być na bieżąco. Śledź z nami najnowsze wiadomości z Facebooka o burzach w Polsce.

Burze w Polsce - 28.10.2021

W dzisiejszym dniu mija 9 lat od rozpoczęcia się jednego z największych epizodów zimowych w październiku w historii naszego województwa. 27.10.2012 nasze województwo znalazło się pod wpływem szerokiej strefy opadów w zimnym wycinku niżu genueńskiego przez co miejscami spadło nawet koło 10-15cm śniegu. Z powodu utrzymujących się niskich temperatur w kolejnych dniach, przez większość doby poniżej zera, śnieg niemal na terenie całego woj. mazowieckiego wytrzymał do końca października, czyli przez 4 dni. Poniżej nagranie z centralnej części naszego województwa - dokładnie z #Piaseczno https://www.youtube.com/watch?v=kTbf36U9W_k

#Włochy, #Sycylia, Dwie ofiary śmiertelne, powodzie błyskawiczne, pożary od uderzenia pioruna i ogromne ilości deszczu. To wynik gwałtownego załamania pogody które związane jest z bardzo głębokim niżem przemieszczającym się nad Sycylią . Sieć Obserwatorów Burz „Sorry. Taki mamy klimat" czyli pogoda pod oknem Jarosława Turały.

Prognoza pogody na czwartek i noc #Noc W nocy jeszcze będzie zalegać zachmurzenie. Temperatura spadnie do 7 stopni Celsjusza. Wiatr słaby. #Dzień W dniu jutrzejszym zachmurzenie małe. Temperatura wyniesie 16/17 stopni Celsjusza na południu lokalnie 18 stopni. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany z południa. Barometry wskażą w południe 1022 hPa. Życzymy miłej nocy i czwartku Lubuscy Łowcy Burz :)

☀️☀️☀️ Październik się kończy ale piękna jesienna pogoda wcale się z nami nie żegna. Następne dni będą z dużą ilością słońca i z całkiem przyjemnymi temperaturami dochodzącymi nawet do 17 stopni Celsjusza. Prognozy na 1 listopada na razie wskazują, że również będziemy mogli liczyć na przyjemne wartości na termometrach, ale może mocniej wiać i zdarzyć się mogą opady deszczu. Więcej dokładnych informacji na temat pogody na sobotę, niedzielę i poniedziałek już wkrótce 😀🍂🍂

Ostatnio można było zaobserwować zjawiska optyczne związane z załamaniem światła na kryształkach lodu tworzących chmury piętra wysokiego - czyli po prostu halo wokół Słońca oraz jemu podobne. Ale zjawiska typu halo nie są domeną tylko i wyłącznie Słońca - okazuje się, że światło odbite od Księżyca jest wystarczająco silne, aby również dawać obserwowalne efekty - choć jest to zdecydowanie rzadsze. Takie oto halo wokół Księżyca zostało sfotografowane przez @Wkow Klm, a zdjęcie nadesłane na naszą grupę Łowcy Burz Łódzkie - Fani i pasjonaci meteo Gratulujemy ujęcia! :D #halo #księżyc #gwiazdy #noc #nocneniebo #nieśpiębopatrzęwniebo #fotografia #photooftheday #nocnefoto #nightphoto #sky #niebo #optyka #zjawisko

Podczas pisania artykułu trafiłem na to "cudo". Z artykułu wynika że niż nazywa się "Medikan". To błąd! Autorka gdzieś pewnie zasłyszała, zobaczyła na innym portalu słowo MEDIGAN (niektórzy błędnie podają że jest tam MEDIGAN). MEDIGAN to huragan który formuje się w basenie Morza Śródziemnego. Pani już podziękujemy... Sieć Obserwatorów Burz „Sorry. Taki mamy klimat" czyli pogoda pod oknem Jarosława Turały.