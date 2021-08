Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 28.08.2021? Sprawdź u nas

Nowe informacje o pogodzie burzowej w Polsce

Prognoza burzowa na 28.08.2021 W sobotę nad naszym krajem ponownie pojawią się dogodne warunki do rozwoju komórek konwekcyjnych. W większości będą to komórki opadowe o charakterze rozproszonym. Nieco bardziej wypiętrzone ośrodki będą miały potencjał do generowania wyładowań atmosferycznych. Pierwsze formacje pojawią się około południa. Poszczególne ośrodki konwekcyjne przyjmą charakter izolowany. Głównym zagrożeniem będą intensywne opady deszczu oraz lokalnie silniejsze porywy wiatru. Nie można również wykluczyć pojawienia się lejków kondensacyjnych. Późnym popołudniem potencjał do rozwoju konwekcji będzie coraz słabszy. Prognoza dostępna jest także na naszej stronie internetowej: https://obserwatorzy.info/prognoza-burzowa-na-28-08-2021/ Burza jest zjawiskiem lokalnym i mimo dogodnych warunków nie musi wystąpić nad Twoją lokalizacją! Pamiętaj! Każda, nawet najsłabsza burza stanowi zagrożenie i nie powinna być bagatelizowana! Zachęcamy do śledzenia relacji live na https://obserwatorzy.info oraz za pomocą aplikacji Monitor Burz. Zachęcamy także do raportowania zaobserwowanych zjawisk za pomocą naszego Systemu Raportów.