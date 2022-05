Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 28.05.2022? Sprawdź u nas

Dzień dobry 🙂🙂 🔶 Powoli zaczynamy dostawać się w objęcia wielocentrycznego wyżu znad Europy Zachodniej, wyż z jednej strony spycha niż skandynawski dalej na wschód kontynentu europejskiego, z drugiej natomiast otwiera to drogę dla chłodnych polarnomorskich mas powietrza, wlewające się do nas bezpośrednio znad jeszcze ziemnych wód Morza Północnego. Zwiększy się gradient poziomy cieśnina co wiązać się będzie ze wzrostem prędkości oraz porywistości wiatru, który dodatkowo zwiększy odczucie chłodu. 🔶 W dzień zachmurzenie umiarkowane oraz małe. W ciągu dnia wystartuje konwekcja wewnątrzmasowa rozwijana w chłodnej masie powietrza, prawdopodobieństwo wystąpienia burz jest dzisiaj na niskim poziomie. Temperatura maksymalna do 12°C/18°C. Wiatr umiarkowany okresami dość silny potęgujący odczucie chłodu. Miłego dnia życzę 🙂🙂