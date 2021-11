Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 27.11.2021? Sprawdź u nas

Burze w Polsce - 27.11.2021

Iście bajkowa sceneria występuje na przeważającym obszarze naszego województwa! 😍❄️❄️ W związku z silnymi opadami śniegu w województwie odnotowuje się liczne interwencje straży pożarnej, głównie do połamanych gałęzi i drzew, które nie wytrzymały naporu mokrego śniegu. A to nie koniec! Jutro prawdopodobnie czeka nas kolejna porcja śniegu. Wyliczenia modeli numerycznych są nadal rozbieżne więc ponownie musimy uzbroić się w cierpliwość. Zarówno może padać śnieg jak i deszcz. Czekamy na Wasze relacje w komentarzach! Fot. Łowcy Burz Łódzkie

Witajcie Kochani! Zobaczcie jaki fantastyczny krajobraz panuje w Głuchołazach w województwie opolskim ❄😍😍 niebo rozpogodziło się, wyszło słońce, które oświetla zaśnieżoną okolicę ☀️❄ pokażcie w komentarzach jak jest u Was! Tak jak prognozowały modele wczoraj przez długi czas utrzymywały się opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Dopiero późnym popołudniem, wieczorem i w nocy zaczął sypać śnieg. Najwięcej białego puchu spadło na Opolszczyźnie, w zachodniej części Górnego Śląska i w województwie łódzkim. Miejscami spadło do 10 cm śniegu. W naszym regionie biało zrobiło się w pasie od Raciborza, Rybnika, Gliwic, Pyskowic po Tarnowskie Góry, Lubliniec i okolice Częstochowy. Na wschód od tej linii padał głównie deszcz ze śniegiem, a krajobrazy tylko lekko się zabieliły. Fot. Kamera internetowa Gissnet.pl

Dzień dobry w sobotę ;) Ostatecznie ledwie postraszyło śniegiem, główna fala opadów poszła znacznie bardziej na zachód (woj. opolskie). 🌦Weekend minie pod znakiem dość zmiennej aury. W sobotę spodziewamy się umiarkowanego zachmurzenia, przechodzącego w duże. Pod wieczór opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna do 4°C. 🌦Niedziela cieplejsza, maksymalnie do 6°C. Do tego zachmurzenie umiarkowane i duże. Po południu przelotne opady deszczu, a wieczorem deszczu ze śniegiem. ❄Nowy tydzień prawdopodobnie rozpocznie się kolejnym zimowym akcentem...

No to kto ma z rana #śnieg?❄️🤔 👉Opadów tworzących pokrywę śnieżną❄️jest nieco mniej, aniżeli się wydawało, ale ponownie w wielu miejscach krajobraz się zabielił, a w rejonie 📌#Pisz, #BiałaPiska, #Ełk, #Olecko notowana jest kilkucentrymetrowa warstwa śniegu🌨️ 👉Śnieg nadal pada🌨️i opady te najdłużej utrzymają się w okolicy #Gołdap, #Olecko - tutaj do godzin popołudniowych. Na pozostałym obszarze padać przestanie nieco wcześniej⌛ Kto zawiedzony, to kolejna szansa z niedzieli na poniedziałek - paczamy!🧐 Źródło obrazu: https://go.toya.net.pl/25-kamery/14075-0/444414075164-rondo-im-lecha-kaczynskiego/play #pogoda #Warmia #Mazury #listopad2021 #jesień2021