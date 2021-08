Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 27.08.2021? Sprawdź u nas

Najnowsze informacje o burzach w Polsce

Obserwacja burzy w Chorwacji - Mala Subotica #shelfcloud #severe | Łowcy burz

Co roku we wrześniu obserwujemy sezon burzowy w Chorwacji. To jedna z uchwyconych tam burz.

Prognoza burzowa na 27.08.2021 W piątek pogodę w Polsce kształtować będzie układ niskiego ciśnienia, którego centrum znajdzie się we wschodniej części Niemiec. Nadal pozostawać będziemy w chłodnej masie powietrza polarnomorskiego. To właśnie głównie za sprawą systemu frontów przynależnych do wspomnianego niżu, w kraju pojawią się warunki do rozwoju licznych, izolowanych komórek konwekcyjnych, z których część podobnie jak w poprzednich dniach będzie mogła generować wyładowania. Niektóre z nich będą mogły łączyć się w niewielkie układy burzowe i formacje liniowe. Zagrożeniem będą przelotne, ale punktowo intensywne opady deszczu oraz wiatr pochodzenia konwekcyjnego (burzowego). Lokalnie mogą powstawać zalania i podtopienia. To także kolejny dzień z możliwością pojawienia się lejów kondensacyjnych. Szczegółowy opis obszarów dostępny jest na naszej stronie i w aplikacji: 👉 https://obserwatorzy.info/prognoza-burzowa-na-27-08-2021/ Burza jest zjawiskiem lokalnym i mimo dogodnych warunków nie musi wystąpić nad Twoją lokalizacją! Pamiętaj! Każda, nawet najsłabsza burza stanowi zagrożenie i nie powinna być bagatelizowana! Zachęcamy do śledzenia relacji live na https://obserwatorzy.info oraz za pomocą aplikacji Monitor Burz. Zachęcamy także do raportowania zaobserwowanych zjawisk za pomocą naszego Systemu Raportów.