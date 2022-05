Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 27.05.2022? Sprawdź u nas

Prognoza na noc 27/28.05.2022 i dzień 28.05.2022 Przed nami dynamiczna i bardzo zimna doba, co będzie spowodowane przez dość głęboki niż znad Skandynawii, który ściągnie do nas powietrze arktyczne morskie. Noc 27/28.05 przyniesie sporo rozpogodzeń, ale i momentami niebo będzie się chmurzyć i może popadać 🌒🌧 Do tego będzie dość mocno wiać 💨 Będzie to chłodna noc, minimalnie zanotujemy +6/+8 stopni 🥶 Sobota (28.05) zacznie się dość pogodnie 🌤 Z biegiem godzin jednak będzie przybywać chmur i pojawią się liczne konwekcje z przelotnym, ale dość mocnym opadem deszczu. 🌦🌊Będą im towarzyszyć także opady gradu, a nawet krupy śnieżnej, do tego możliwe słabe burze i silniejsze porywy wiatru, lokalnie do 80km/h ⛈🌬💨 Temperatura w pełni dni osiągnie zaledwie +14/+16 stopni, a w czasie opadów może spadać poniżej 10 stopni 🥶