Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 27.01.2022? Sprawdź u nas

Witajcie 🙂🙂 Okres panowania klina kontynentalnego wyżu obejmującego obszar regionu dobiega końca. Od północy wypiera go pogłębiająca się zatoka obniżonego ciśnienia kolejnego z serii niżów z rodowodem atlantyckim. Dzisiaj zasadniczy wpływ na warunki pogodowe w regionie ma niż o nazwie MARIE, niż uzbrojony w własny system frontów atmosferycznych prowadzi paczkę opadów atmosferycznych. W wyniku narastającego gradientu barycznego zacznie wzrastać prędkość wiatru, dzisiaj jeszcze bez ostrzeżenia meteorologicznego. Tuż za omawianym niżem wędruje kolejny układ niżowy, który najprawdopodobniej otrzyma imię NADIA i będzie odpowiedzialny za weekendową dynamikę. Do Podkarpacia dociera polarnomorska masa powietrza. W dzień zachmurzenie całkowite oraz duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu ze śniegiem oraz samego śniegu. Większe prawdopodobieństwo wystąpienia opadów atmosferycznych wystąpi w drugiej części dnia, wieczorem oraz w nocy, kiedy do regionu dotrze zatoka z zespołem frontów atmosferycznych. Temperatura maksymalna do -5°C/3°C. Wiatr umiarkowany okresami dość silny. W górach do 60-80 km/h powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Miłego dnia życzę 🙂🙂