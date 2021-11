Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 26.11.2021? Sprawdź u nas

Najnowsze wiadomości o burzach w Polsce Weekendowa prognoza pogody dla powiatu myszkowskiego oraz okolic *. - Myszkowscy Łowcy Burz

#Mszczonów #Grójec #Tarczyn #Żyrardów #Sochaczew Zabiela u Was? Prosimy o raporty!

16 :11 Zgodnie z naszymi prognozami opady deszczu i deszcz z śniegiem przechodzą w opady mokrego śniegu ! Raport pochodzi z Raciborza a jak u was ? Foto MeteoŚląsk - Alerty i komunikaty pogodowe via Mateusz Gdesz

Zgodnie z naszymi prognozami w których pisaliśmy tydzień temu, do Polski dotarły opady mieszane oraz samego śniegu. W najbliższym czasie opady będą przesuwać się na północ oraz północny - wschód. Podkarpacie? Jedynie co to w Bieszczadach mogą wystąpić opady deszczu ze śniegiem/śniegu, reszta regionu będzie notowała opady deszczu. Windy.com