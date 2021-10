Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 26.10.2021? Sprawdź u nas

Najnowsze informacje o burzach w Polsce

Wczoraj niemal bezchmurnie, dziś chmur tak jakby z każdą godziną przybywało?🤔Co to się dzieje? 🤔 👉To efekt zbliżającego się frontu, który prześlizgnie się nocą przynosząc słabe opady deszczu🌧️ 👉Więcej chmur będzie też jutro - te z kolei związane będą z następnym frontem ciepłym - lokalnie również sobie pokropi🌧️ #Środa będzie więc pochmurna, szara i wilgotna, ale!📢⬇️⬇️⬇️ 👉Ten sam front jednocześnie będzie odpowiedzialny za rozpoczęcie napływu wyraźnie cieplejszej masy powietrza💨a to sprawi, że pod koniec tygodnia/w weekend na termometrach zobaczymy jeszcze okolice 15°C🌡️ w towarzystwie dużej ilości słońca🌤️😋Dajmy mu więc jutro i częściowo pojutrze w spokoju przejść😅 Źródła obrazów: https://www.dwd.de/ #pogoda #Warmia #Mazury #październik2021 #jesień2021

Dzień dobry 🙂🙂 Po chłodnym poranku czeka nas całkiem przyjemny wtorek. W dalszym ciągu pozostajemy w objęciach stabilnego wyżu, za jego sprawą w całym regionie nie zabraknie słońca, ale na niebo pozbawione zachmurzenia bym się nie nastawiał. Do Podkarpacia dociera łagodna masa powietrza pochodzenia polarnego o cechach morskich. Zachmurzenie małe oraz umiarkowane, głównie piętra wysokiego. Do końca dnia opady nie wystąpią. Temperatura maksymalna powietrza oscylować będzie w interwale 7-13°C, punktowo na wschodzie 14°C. Wiatr słaby i umiarkowany, w Bieszczadach okresami silniejszy w porywach do 55-65 km/h. Miłego dnia życzę 🙂🙋🙋 Grafiki: -Temperatura powietrza na posterunkach IMGW-PIB na Podkarpaciu na g. 07 (wizualizacja meteomodel) -Spodziewane temperatury na g.16 (kachelmannwetter) -Procentowy poziom zachmurzenia nad Polską na g.16 (kachelmannwetter)