Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 25.11.2021? Sprawdź u nas

Burze w Polsce - 25.11.2021

Prognoza weekendowa! A więc kochani, przed nami ostatni weekend listopada a wraz z nim nadchodzą zapowiadane przez nas pogodowe "fajerwerki", które potrwają w Polsce aż do połowy grudnia! 😃 Niestety albo i stety, nasze Podkarpacie zostanie jutro pominięte przez zimowe opady, które przyniesie długo wyczekiwany przez nas niż... Znajdziemy się po jego cieplejszej stronie i będzie padał deszcz. Ale co się odwlecze to nie uciecze i lada dzień, u nas w regionie też się zabieli! 😃 Sprawdźmy co przyniesie nam weekend? SOBOTA Po piątkowych i nocnych opadach deszczu, sobotni poranek przyniesie jeszcze gdzieniegdzie słabe opady. W ciągu dnia, będzie dominowała pochmurna pogoda ale po południu mogą pojawić się nieliczne przejaśnienia. Temperatury, od 3 do 5°C. Wiatr umiarkowany. NIEDZIELA O poranku będzie dość chłodno, ale w ciągu dnia wkroczy od południa do Polski kolejny niż, który na podkarpaciu przyniesie krótkie i gwałtowne ocieplenie oraz intensywne opady deszczu... W najcieplejszym momencie dnia będzie nawet 8°C lecz wieczorem temperatury zaczną szybko spadać i nocną porą w Bieszczadach spodziewamy się opadów śniegu. Wiatr dość mocny z kierunków południowych. Ostatnie dwa dni listopada, przyniosą w regionie opady śniegu na nizinach, temperatury w ciągu dnia ledwo powyżej zera a w nocy mróz i wiatr powodujący zawieje oraz zamiecie. Również bardzo ciekawy czeka nas wstęp do meteorologicznej zimy, bo pogoda będzie dosłownie "szalona"! Nurkujące niże z północnego zachodu i północy, zimne i śnieżne fronty oraz coraz bardziej prawdopodobny wietrzny incydent! 😃

+++SPODZIEWANE ŚNIEŻYCE W NOCY Z PIĄTKU NA SOBOTĘ 26/27.11+++ Nadszedł czas, by dokładnie przeanalizować zapowiedzi opadów związanym z niżem genueńskim w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin. Obecnie wszystko wskazuje na to, że pierwsze opady do naszego województwa dotrą w piątkowe popołudnie, około 16:00. Początkowo będzie to jeszcze opad mieszany, deszczu ze śniegiem przy temperaturze +1/+2 stopni, lecz koło 18:00 w regionie #Radom #Grójec czy #Żyrardów opady powinny zacząć stopniowy przechodzić w sam śnieg, wraz z obniżeniem się temperatury do 0 stopni. W kolejnych godzinach wieczornych i nocnych opady śniegu dotrą także wgłąb województwa, początkowo do regionu #Warszawa, a następnie także do północnej połowy województwa - szczególnie regiony #Płońsk, #Ciechanów czy #Ostrołęka. Występować będą dość silne opady ciężkiego, mokrego śniegu, przy temperaturze w okolicy 0 stopni. W zachodniej części województwa jak w regionie #Gostynin, #Płock czy #Sierpc opady śniegu też wystąpią, ale będą nieco słabsze. Z kolei wschodnie i południowo-wschodnie regiony jak #Garwolin, #Siedlce czy #Węgrów prawdopodobnie doczekają się jedynie opadów mieszanych, gdyż tam temperatura nie zejdzie do 0 stopni. Jak będzie wyglądać sytuacja w sobotni poranek? Na chwilę obecną zanosi się na pokrywę rzędu 4-10cm w pasie od Kurpia, przez centrum województwa po południe. Lokalnie przy granicy z woj. łódzkim w pow. #przysuskim, #białobrzeskim czy #grójeckim spadnie nawet bliżej 15cm. Tymczasem w zachodniej części województwa z uwagi na słabe natężenie opadu, pokrywa będzie mniejsza, rzędu 2-5cm. We wschodniej połowie województwa z kolei, z uwagi na dodatnią temperaturę, pokrywa również będzie śladowa, nie większa niż 2cm, a na wschód od Siedlec prawdopodobnie w ogóle nie wystąpi. W sobotę i niedzielę (27-28.11) temperatury wzrosną do +5 stopni na wschodzie i południu województwa, co spowoduje prawdopodobnie całkowity zanik śniegu. Na pozostałym obszarze będzie chłodniej, maksymalnie do +2 stopni, dodatkowo w zachodniej połowie województwa widać już w niedzielnę popołudnie kolejną porcję opadów śniegu. Z kolei wraz z początkiem przyszłego tygodnia (29-30.11) nastąpi już ochłodzenie do ujemnych temperatur w całym województwie i prawdopodobnie wszędzie ponownie się zrobi biało. Z uwagi na dynamikę sytuacji szczególnie zachęcamy Was do obserwowanie komunikatów i prognoz na naszej stronie! Poniżej prezentujemy grafiki modeli GFS, ECMWF, ICON oraz ARPEGE prezentujących zapowiadany obszar oraz intensywność opadów śniegu. Legenda na dole grafiki ;)