Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 25.09.2021? Sprawdź u nas

Gdzie jest burza w Polsce? Sprawdź aktualne (25.09.2021) informacje prosto z Facebooka. Niedawno pojawił się post: "Witajcie! Niestety sobota jak na razie przynosi całkowicie zachmurzone niebo, ale w ciągu dnia słońce powinno się pojawić. Będzie ciepło do 21 stopni Celsjusza. Natomiast już jutro powinno być bardzo przyjemnie, dużo słońca i jeszcze cieplej. Trzymajmy kciuki żeby prognoza na jutro wypaliła 🤞. ".

Burze to gwałtowne i niebezpieczne zjawiska pogodowe, które mogą wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto sprawdzać informacje dotyczące sytuacji burzowej w Polsce, aby być na bieżąco. Śledź z nami najnowsze wiadomości z Facebooka o burzach w Polsce.

Najnowsze wiadomości o burzach w Polsce

Kontynuacja pogody bez burz. Małe prawdopodobieństwo słabych burz może wystąpić jedynie w poniedziałek w rejonie Sudetów.

Dzisiaj pogoda ma dla nas dwie wiadomości dobrą i złą. To może zacznę od tej lepszej, po przejściu frontu chłodnego w strefie łagodniejszego powietrza znad Atlantyku postępuje kompensacja ciśnienia czego efektem jest rozbudowa klina wyżowego, ośrodka znad Południowej Europy. Ten wyż na przeważającym obszarze Starego Kontynentu przynosi słoneczną i ciepłą pogodę, ale nie u nas. To jest ta zła wiadomość, ostatniej nocy przez obszar kraju przeszedł front ciepły, ośrodka niżowego wędrujący podobnym torem co ostatni, przynoszący ożywienie w atmosferze. Niestety front pozostawił po sobie sporo wilgoci znad Atlantyku, z tego też powodu praktycznie cały kraj jest przykryty warstwą zachmurzenia. Są to głównie chmury podinwersyjne, leżące nisko, z których na ogół opady nie występują, co najwyżej denerwujące opady mżawki. Na przejaśnienia w dniu dzisiejszym będzie ciężko, a temperatura maksymalna powietrza oscylować będzie w interwale 13-20°C. Dane satelitarne sat24 Pogoda na 25 września 2021. Cieplej w Polsce. Przelotny słaby deszcz tylko lokalnie | DobraPogoda24.pl

Sprawdźcie, co przyniesie pogoda w sobotę 25 września. https://dobrapogoda24.pl/artykul/pogoda-25-wrzesnia-2021-cieplej-w-polsce-przelotny-deszcz-tylko-lokalnie

Dziś czeka nas spokojniejsza aura pozwalająca na aktywny wypoczynek. Temperatury od 12° do 19°C wiatr umiarkowany. Mogą pojawić się prześwity słońca przy zachmurzeniu umiarkowanym, miejscami dużym. Ciśnienie wyniesie 1016hPa⬆️ miłego dnia. 🙋

Fantastyczne ujęcie!

Jesień także potrafi być piękną porą roku 😍

Sekcja komentarzy na naszej stronie www: Tak czy Nie? Czekamy na Waszą opinię. Ciepły i przyjemny weekend

Po ostatnich godzinach w których dawał nam się we znaki bardzo silny wiatr i niskie ciśnienie (powodujące bóle głowy) przyda nam się chwila odpoczynku. Często bywało tak że w weekend była zła pogoda a w tygodniu było pięknie. Tym razem to w weekend będzie ciepło i przyjemnie. Najcieplej będzie na południowym zachodzie kraju. Wysyłaliście nam linki do pewnych stron które atakowały clickbaitami mówiącymi o bombie i ciepła. Z pewnością temperatur 30-sto stopniowych nie będzie. Ale dwudziestki się zdarzą zapraszamy do artykułu. https://lowcyburzpim.pl/2021/09/24/cieply-i-przyjemny-weekend/ Sieć Obserwatorów Burz „Sorry. Taki mamy klimat" czyli pogoda pod oknem Jarosława Turały.

KOLEJNY DZIEŃ Z SILNYM WIATREM, POTEM POPRAWA POGODY Przed nami kolejna doba z silnym wiatrem. Już jutro ponownie powieje nieco mocniej na terenie naszego województwa. Najsilniejszych porywów spodziewamy się między godz. 10:00 a 14:00. Wówczas podmuchy wiatru mogą osiągać nawet 50 km/h, potęgując odczucie chłodu pomimo temperatur zbliżających się do 20 stopni. Dodatkowo raczej nie mamy co liczyć na więcej chwil ze słońcem, chyba że późniejszym popołudniem i pod wieczór. Wiatr natomiast prawdopodobnie niemal zupełnie ucichnie w nocy z soboty na niedzielę, i utrzyma się bardzo słaby, ledwo odczuwalny w ciągu niedzieli. Temperarury pojutrze w większości powiatów powinny przekroczyć 20 stopni Celsjusza, a i możemy spodziewać się przejasnień i rozpogodzeń. Warto zaplanować sobie ten dzień i spędzić go w plenerze, bo pogoda szykuje się piękna! Fot: Krzysztof Machowiec #wrzesien #lowcyburz #lowcyburzlodzkie #pogoda #wiatr

