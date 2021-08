Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 25.08.2021? Sprawdź u nas

Nowe informacje o pogodzie burzowej w Polsce

Pogoda z wszelkimi odcieniami szarości oraz częstymi opadami deszczu w końcu dobiega końca. Dzisiaj za sprawą klina wyżowego możemy liczyć na większą liczbę przejaśnień oraz rozpogodzeń. Przez cały dzień aura będzie stabilna, z dużym i umiarkowanym zachmurzeniem z rozpogodzeniami nawet do małego. Temperatura maksymalna powietrza oscylować będzie w interwale 13/17°C. W ciągu dnia klin wyżowy będzie redukowany przez nadciągającą zatokę niżową ośrodka, który znad Półwyspu Skandynawskiego wędruje nad Północny Bałtyk i dalej nad Finlandię. Późnym popołudniem nad linie brzegową Polski dotrze front z opadami, który w ciągu nocy pomału będzie wędrował na południe. Duży pionowy gradient temperatury w obszarze frontu wzmocni potencjał do rozwoju lejków kondensacyjnych oraz słabych w pełni wykształconych trąb wodnych typu #waterspout. Przebywając w Kołobrzegu, dzisiaj oraz jutro będę próbował na nie zapolować 🙂 Wczorajszy zachód słońca 🙂 Materiał własny

Nadchodząca doba przyniesie kolejne zmiany w pogodzie. Do Polski nadciąga układ niskiego ciśnienia z północy kontynentu, wraz z rozległym frontem atmosferycznym, za którym napłynie chłodna, wilgotna oraz nieco niestabilna masa powietrza. Prognozowany rozwój burz dotyczy przede wszystkim godzin nocnych ze środy na czwartek, a największe prawdopodobieństwo ich rozwoju pojawi się na północy kraju. Szczegóły oraz pełna prognoza konwekcyjna jest dostępna na naszej stronie. Zachęcamy do zapoznania się z jej treścią: https://lowcyburz.pl/2021/08/25/prognoza-konwekcyjna-dla-polski-na-dzien-25-08-2021-i-noc-25-26-08-2021/

👉⚡Prognoza burz na dziś 25.08 z ważnością od godziny 8:00 do 20:00 w formie opisowej i graficznej. 👉⚡Dziś późnym popołudniem lub wieczorem możliwy jest rozwój słabych burz nad Bałtykiem oraz na wybrzeżu. Towarzyszyć im mogą porywy wiatru do około 60-65 km/h, oraz opady deszczu do 10-15 mm. 👉⚡Opis szczegółowy: Polska dostanie się pod wpływ aktywnego niżu, który dość szybko będzie przemieszczał się znad Skandynawii na południe, w głąb kraju. Będzie mu towarzyszył układ frontów atmosferycznych z niewielkim wycinkiem ciepłego powietrza, oraz małą chwiejnością termodynamiczną, zwłaszcza w strefie chłodnego frontu atmosferycznego. Przy wyraźnie wilgotnym profilu w dolnej troposferze oraz silnym wspomaganiu konwekcji przez czynniki dynamiczne, ta niewielka chwiejność może być wystarczająca do zainicjowania słabych burz. Z racji zwiększonego gradientu ciśnienia oraz dość silnego przepływu powietrza w troposferze, w rejonie burz możliwe są porywy wiatru do 60-65 km/h. #burzaalert #imgw #burze #prognoza ☝Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne śledź na: https://meteo.imgw.pl/dyn/#osmet=true