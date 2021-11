Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 24.11.2021? Sprawdź u nas

Najnowsze wiadomości o burzach w Polsce

Prognoza na najbliższe 2 doby (24-25.11) Noc 23/24.11 (wtorek/środa) W całym województwie pochmurno, mglisto ☁🌫. Możliwe opady mżawki 🌧. Temperatura na poziomie koło +2/+4 stopni. Dzień 24.11 (środa) Nadal pochmurno, do południa mglisto 🌫 , po południu ruszy umiarkowany wiatr z zachodu, pojawi się szansa na przejaśnienia 🌥. Możliwy przelotny deszcz i mżawka 🌧. Temperatura na poziomie +6/+7 stopni. Noc 24/25.11 (środa/czwartek) W południowej części województwa rozpogodzi się 🌜, wiatr zaniknie. Temperatura spadnie tam do -1/-3 stopni 🥶. Nad ranem dopiero możliwe mgły 🌫. W pozostałej części pochmurno ☁ ze słabym wiatrem i temperatura minimalnie koło 0/+2 stopni. Dzień 25.11 (czwartek) Po mglistym poranku w ciągu dnia sporo rozpogodzeń, jedynie na północy i zachodzie województwa chmury się utrzymają cały dzień. Wiatr słaby z południa. Temperatury od +3/+4 stopni na północy do +7/+8 stopni na południu. Od piątku (26.11) duże zmiany w pogodzie. Wstępnie przewidujemy pierwszy atak zimy ☃ Jeśli obecne prognozy się sprawdzą, to miejscami może spaść nawet do 10cm mokrego śniegu, przy temperaturze koło 0 stopni! ❄️