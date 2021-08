Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 24.08.2021? Sprawdź u nas

Nowe informacje o pogodzie burzowej w Polsce

Prognoza na najbliższe dni! Jesień w wersji chłodnej, deszczowej oraz wietrznej rozpakowała swoje walizki na dobre... Ulało miejscami mocno w naszym województwie, są miejsca gdzie spadło nawet powyżej 60mm deszczu na każdy metr kwadratowy! Meldujecie na naszą skrzynkę, że rzeczki występują z koryt i są podtopienia oraz zalania. Niestety, nasze prognozy sprawdzają się co do joty odnośnie opadów oraz niskich temperatur. Pytacie nas w komentarzach oraz wiadomościach prywatnych, kiedy ta okropna pogoda wreszcie się skończy? Nie mamy dobrych wieści, kochani... W dniu jutrzejszym dosłownie odetchniemy na moment od opadów oraz ponurej i wietrznej pogody ale temperatury będą nadal na niskim poziomie do 16/17°C max. W czwartek o poranku nie bądźmy zdziwieni jak zobaczymy na termometrach jedynie kilka stopni powyżej zera! W ciągu dnia znów pogoda zacznie się nam psuć z powodu nurkującego niżu znad Skandynawi a mało tego, będzie on zablokowany przez otaczające go z każdej strony wyże. Fronty związane z tym niżem będą przynosić chwilami obfite opady deszczu, wiatr oraz nie możemy wykluczyć wyładowań atmosferycznych. Kolejne dni będą niemalże identyczne jak czwartek z tym, że poranki będą już ciut cieplejsze a temperatury w ciągu dnia będą w okolicach 16/18°C. Uprzedzamy, że weekend będzie również nieprzyjemny... Mało tego, spodziewamy się w niedzielę obfitych opadów deszczu związanych z niżem wędrującym z południa ale za to zrobi się odrobinę cieplej, do 20°C. Tak więc śmiało możemy już napisać, że sierpień zapisze się zdecydowanie poniżej normy wieloletniej i z opadami dochodzącymi do nawet 200mm! Żeby nie było do końca tak smutno w tym poście to pamiętajmy, że na "chwilę" może się zrobić cieplej w okolicach 5.09...choć i to do końca przy tak agresywnych blokadach cyrkulacji strefowej jest jeszcze niepewne 😃