Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 24.02.2022? Sprawdź u nas

+++Prognoza pogody na dzień 24 luty +++ W czwartek będziemy pod wpływem odsuwającego się na wschód wyżu znad okolic Węgier i Rumunii. W ciągu dnia znad Niemiec zbliży się słaby front atmosferyczny, związany z kolejnymi niżami ulokowanymi nad Morzem Norweskim. Napłynie nieco cieplejsze powietrze polarnomorskie. #Noc: W nocy zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Możliwe lokalne zamglenia i słabe mgły. Termometry wskażą minimalnie około -2°C/2°C. Wiatr słaby z południowego zachodu. Ciśnienie będzie spadać i o północy barometry wskażą około 1023 hPa. #Dzień: W dzień zachmurzenie małe, wzrastające stopniowo od zachodu i północnego zachodu do umiarkowanego i dużego. Na ogół bez opadów. Jedynie na północnym zachodzie wieczorem może zacząć przelotnie padać deszcz. Temperatura powietrza wzrośnie do maksymalnie około 8°C/10°C. Wiatr będzie na ogół umiarkowany, okresowo dość silny w porywach do 40-50 km/h. Ciśnienie będzie spadać. W południe barometry wskażą około 1013 hPa.