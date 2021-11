Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 23.11.2021? Sprawdź u nas

23.11.2021 na Facebooku pojawił się post: "Prognoza na najbliższe 2 doby (24-25.11) Noc 23/24.11 (wtorek/środa) W całym województwie pochmurno, mglisto ☁🌫. Możliwe opady mżawki 🌧. Temperatura na poziomie koło +2/+4 stopni. Dzień 24.11 (środa) Nadal pochmurno, do południa mglisto 🌫 , po południu ruszy umiarkowany wiatr z zachodu, pojawi się szansa na przejaśnienia 🌥. Możliwy przelotny deszcz i mżawka 🌧. Temperatura na poziomie +6/+7 stopni. Noc 24/25.11 (środa/czwartek) W południowej części województwa rozpogodzi się 🌜, wiatr zaniknie. Temperatura spadnie tam do -1/-3 stopni 🥶. Nad ranem dopiero możliwe mgły 🌫. W pozostałej części pochmurno ☁ ze słabym wiatrem i temperatura minimalnie koło 0/+2 stopni. Dzień 25.11 (czwartek) Po mglistym poranku w ciągu dnia sporo rozpogodzeń, jedynie na północy i zachodzie województwa chmury się utrzymają cały dzień. Wiatr słaby z południa. Temperatury od +3/+4 stopni na północy do +7/+8 stopni na południu. Od piątku (26.11) duże zmiany w pogodzie. Wstępnie przewidujemy pierwszy atak zimy ☃ Jeśli obecne prognozy się sprawdzą, to miejscami może spaść nawet do 10cm mokrego śniegu, przy temperaturze koło 0 stopni! ❄️. ". Sprawdź, jak wygląda sytuacja burzowa w Polsce 23.11.2021. Gdzie są burze i wyładowania atmosferyczne?

Burze to gwałtowne i niebezpieczne zjawiska pogodowe, które mogą wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto sprawdzać informacje dotyczące sytuacji burzowej w Polsce, aby być na bieżąco. Śledź z nami najnowsze wiadomości z Facebooka o burzach w Polsce.

Najnowsze informacje o burzach w Polsce

Prognoza na najbliższe 2 doby (24-25.11) Noc 23/24.11 (wtorek/środa) W całym województwie pochmurno, mglisto ☁🌫. Możliwe opady mżawki 🌧. Temperatura na poziomie koło +2/+4 stopni. Dzień 24.11 (środa) Nadal pochmurno, do południa mglisto 🌫 , po południu ruszy umiarkowany wiatr z zachodu, pojawi się szansa na przejaśnienia 🌥. Możliwy przelotny deszcz i mżawka 🌧. Temperatura na poziomie +6/+7 stopni. Noc 24/25.11 (środa/czwartek) W południowej części województwa rozpogodzi się 🌜, wiatr zaniknie. Temperatura spadnie tam do -1/-3 stopni 🥶. Nad ranem dopiero możliwe mgły 🌫. W pozostałej części pochmurno ☁ ze słabym wiatrem i temperatura minimalnie koło 0/+2 stopni. Dzień 25.11 (czwartek) Po mglistym poranku w ciągu dnia sporo rozpogodzeń, jedynie na północy i zachodzie województwa chmury się utrzymają cały dzień. Wiatr słaby z południa. Temperatury od +3/+4 stopni na północy do +7/+8 stopni na południu. Od piątku (26.11) duże zmiany w pogodzie. Wstępnie przewidujemy pierwszy atak zimy ☃ Jeśli obecne prognozy się sprawdzą, to miejscami może spaść nawet do 10cm mokrego śniegu, przy temperaturze koło 0 stopni! ❄️

W Finlandii zeszłej nocy temperatura spadła aż do -29°C! 🥶 Jest to najniższa temperatura zanotowana w Europie w tym sezonie!🌬️❄️ PROGNOZA POGODY DLA POWIATU MYSZKOWSKIEGO I OKOLIC ŚRODĘ 24.11 I NA NOC ZE ŚRODY NA CZWARTEK. - Myszkowscy Łowcy Burz

Prognoza pogody na jutrzejszy dzień już na naszej stronie. Zapraszamy. https://myszkowscylowcyburz.pl/index.php/2021/11/23/prognoza-pogody-dla-powiatu-myszkowskiego-i-okolic-srode-24-11-i-na-noc-ze-srody-na-czwartek/

Prognoza na najbliższe dni! No to pierwsze płatki śniegu tej jesieni mamy zaliczone na Podkarpaciu, więc może czas na jakieś konkretniejsze opady? 😃 Niż z południa o którym wspominaliśmy tydzień temu, zawita do Polski pod koniec tygodnia i przyniesie solidne opady deszczu oraz śniegu ale nadal nie wiemy co będzie padało w naszym regionie... Każdy model numeryczny widzi inną trajektorie przejścia opadów śniegu więc może zostawimy ten temat na czwartek, przy okazji pogody weekendowej. Jutro na Podkarpaciu będzie raczej pochmurno z możliwymi przejaśnieniami i nie możemy wykluczyć gdzieniegdzie opadów mżawki. Zimno, od 4 do 6°C. Czwartek będzie dniem pogodnym ale i mroźnym o poranku, nie spodziewamy się opadów a temperatury pokażą do 7°C. Piątek zacznie się bez opadów ale z biegiem dnia będzie przybywało chmur i zacznie padać deszcz, chwilami dość intensywny. Chłodniej, bo od 4 do 6°C. Weekend zapowiada się dość zróżnicowany, będzie padał deszcz, deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Będzie wietrznie, zimno i ogólnie pogoda będzie mało przyjemna. Ostatnie dni listopada przyniosą spore opady śniegu i w meteorologiczną zimę, która się zacznie z dniem pierwszego grudnia będzie już prawdopodobnie wszędzie biało... 😃

Zimowe strachy na lachy 😛🙂 W ciągu dnia w różnych regionach województwa podkarpackiego notowane były przelotne opady atmosferyczne, również pochodzenia zimowego. Aktualne głównie na terenach podgórskich ale również na północnym wschodzie pojawią się opady śniegu.

Uwaga Kierowcy !!! W kolejnych godzinach nie wykluczamy, że temperatura spadnie do ok 0 /-1 stopni, co może spowodować gołoledź na drogach. Nadchodzą opady śniegu - sprawdzamy nowe prognozy - IncusMeteo

Kolejne wyliczenia modeli pogodowych sugerują dość intensywne opady śniegu od czwartku, 25 listopada. Najpewniej jednak te najbardziej intensywne opady wystąpią w piątek i sobotę (26/27.11). Jak zawsze pojawiło się spore poruszenie w mediach. Informują one o “ataku bestii z południa” czy niemalże apokalipsie. Przyglądamy się najnowszym prognozom, przy okazji wyjaśniając dlaczego nie jest to żadna “bestia”. ❄🌨 👇 https://incusmeteo.com/nadchodza-opady-sniegu-sprawdzamy-nowe-prognozy/

Śnieżny klimat związany z dzisiejszą strefą zokludowanego frontu atmosferycznego na terenie powiatu włodawskiego w województwie lubelskim ❄️❄️❄️ W międzyczasie zerkamy na najnowsze prognozy numeryczne, które na przełomie listopada oraz grudnia (począwszy od najbliższego piątku) w dalszym ciągu podtrzymują ochładzający się trend w atmosferze z kolejnymi porcjami opadów mieszanych, w tym także samego śniegu w różnych regionach naszego kraju ❄️❄️❄️ Materiał: Damian Głogowski. Opady śniegu w Chorwacji. Pogoda24

Opady śniegu w Chorwacji. Nie tylko w Polsce wczoraj się zabieliło. Zdjęcia i filmy. 22.11.2021

U kogo prószy pierwszy śnieżek? 😁

ZOBACZ KONIECZNIE Największe katastrofy naturalne w Polsce. Zobacz archiwalne zdjęcia