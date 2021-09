Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 23.09.2021? Sprawdź u nas

Nowe informacje o pogodzie burzowej w Polsce Chmura dwutlenku siarki z wulkanu na wyspie La Palma nadciąga nad Europę. Dotrze do Polski | DobraPogoda24.pl

Już tylko kilka godzin dzieli nas od przyjścia pierwszego prawdziwego jesiennego niżu. Wał wyżowy, o którym wspominałem we wczorajszym wpisie został przerwany i stopniowo dostajemy się w objęcia dynamicznego wtórnego ośrodka niżowego, któremu Berliński Uniwersytet Meteorologiczny nadał imię TIM II. Po względnie spokojnym dniu, aktualnie da się już odczuć zbliżające się zmiany. Ciśnienie leci w dół, a nad obszar Północnej Polski aktualnie wkracza zatoka niżowa z frontem chłodnym, prowadzący opady deszczu o zmiennym natężeniu ( w tych rejonach niewykluczone także burze). Front szybko przesunie się na wschód i dotrze do nas w drugiej części nocy. W wyniku nasilającego się gradientu poziomego ciśnienia atmosferycznego stopniowo wzrasta prędkość oraz porywistość wiatru. Z każdą kolejną godziną, wiatr na obszarze województwa podkarpackiego będzie się nasilał, a główne uderzenie wiatru przewidziane jest nad jutrzejszy dzień (24.09) i utrzyma się co najmniej do godzin popołudniowych. W kulminacyjnym momencie trzeba się liczyć z porywami dochodzącymi do 55-75 km/h, na terenach górskich zwłaszcza w szczytowych partiach porywistość może dochodzić do 90 km/h. Tuż za omawianym niżem wędruje kolejny układ obniżonego ciśnienia, tym razem jednak zaciągnie on do nas na weekend odczuwalnie cieplejsze masy powietrza. Aktualne zobrazowanie radarowe IMGW-PIB