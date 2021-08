Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 23.08.2021? Sprawdź u nas

"Poniedziałek dość pochmurny ale w większości suchy⛅ Słaby deszcz jedynie w rejonie #Lubawa #Działdowo #Nidzica #Wielbark🌧️ Ok. 20°C🌡️. " - to najnowszy post na Facebooku dotyczący burz w Polsce, opublikowany 23.08.2021. Śledź razem z nami aktualną sytuację pogodową w naszym kraju.

Gdzie jest teraz burza w Polsce? Warto o tym wiedzieć, ponieważ burze są gwałtowne i mogą wyrządzić wiele szkód. Sprawdzaj z nami najnowsze informacje z Facebooka, które dotyczą burzowej pogody w Polsce. Możesz w ten sposób dowiedzieć się, czy burzy można spodziewać się w twojej okolicy.

Nowe informacje o pogodzie burzowej w Polsce

Poniedziałek dość pochmurny ale w większości suchy⛅ Słaby deszcz jedynie w rejonie #Lubawa #Działdowo #Nidzica #Wielbark🌧️ Ok. 20°C🌡️

Prognoza burzowa na dziś (poniedziałek) Ważność: od godz. 08:00 do godz. 20:00 dnia 23.08.2021 👉Burze możliwe dziś będą na południu Polski. Będą to lokalne zjawiska. Prawdopodobieństwo ich wystąpienia będzie także niskie, najwyższe na krańcach południowo-zachodnich. Punktowo w obszarach podgórskich burzom mogą towarzyszyć silniejsze opady deszczu, do około 20 mm. Możliwy będzie również drobny grad i porywy wiatru do około 70 km/h. 🧐Krańce północne Polski pozostają pod wpływem klina wyżowego. Na pozostałym obszarze pogodę kształtuje niż z ośrodkiem, znajdującym się nad południową częścią naszego kraju oraz związana z nim strefa frontu atmosferycznego, która będzie rozciągać się w godzinach popołudniowych pomiędzy Ziemią Lubuską a Lubelszczyzną. Ze strefą frontową związane będą wielkoskalowe opady deszczu, okresami o silniejszym natężeniu. Na południe od tej strefy, w związku z oddziaływaniem górnego niżu, większą wilgotnością w warstwie granicznej oraz możliwymi rozpogodzeniami (głównie południowy zachód i południe kraju), przewiduje się powstanie niewielkiej niestabilności (LI do -3 K, CAPE do 800 J/kg) i rozwój komórek konwekcyjnych, w tym pojedynczych burz. Miejscami w obszarach podgórskich, burzom mogą towarzyszyć punktowo silniejsze opady deszczu. Wysokość opadów może sięgać 15-20 mm. Możliwy będzie również drobny grad i porywy wiatru do około 70 km/h. Rozwój burz możliwy będzie po południu, przed południem ryzyko ich utworzenia się jest bardzo niskie. #burzaalert #imgw #burze #prognoza ☝Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne śledź na: https://meteo.imgw.pl/dyn/#osmet=true

Początek nowego tygodnia nie rozpocznie się najlepiej. W poniedziałek pogodowe karty rozdawać będzie strefa frontowa, układu obniżonego ciśnienia, którego centrum znajduje się aktualnie nad województwem łódzkim. Nad Podkarpacie dociera niezbyt ciepła masa powietrza pochodzenia polarnego o cechach morskich. W ciągu dnia zachmurzenie całkowite i duże z przejaśnieniami do umiarkowanego. Temperatura maksymalna powietrza oscylować będzie w interwale 18/20°C. W wielu miejscach pojawią się opady atmosferyczne zarówno pochodzenia burzowego jak i wielkoskalowego. Zalegająca w obrębie niżu masa powietrza cechować się będzie sporą zawartością wody w pionowym słupie powietrza. Narastająca dobowa suma opadów deszczu wyniesie średnio 10-20 mm, w przypadku pojawienia się burz wbudowanych w strefę zachmurzenia frontowego sumy opadów będą wyższe, dochodzące jak i przekraczające 30 mm. W czasie burz wiatr silniejszy do 60-70 km/h. Dane IMGW-PIB, kachelmannwetter Pogoda na 23 sierpnia 2021. Ulewny deszcz i miejscami burze. Bez opadów nad morzem | DobraPogoda24.pl

Strefa frontu okluzji nad Polską https://dobrapogoda24.pl/artykul/pogoda-23-sierpnia-2021-prognoza-ulewny-deszcz-lokalne-burze-bez-opadow-nad-morzem Prognoza tygodniowa od 23.08.2021 do 29.08.2021 | Mapa burzowa - gdzie jest burza? | Sieć Obserwatorów Burz

Ostatni, pełny tydzień sierpnia będzie dość mokry i pochmurny. Aura nadal będzie nam przypominać o tym, że jesień nieubłaganie się zbliża. Zaczniemy intensywnymi opadami, od połowy tygodnia również czeka nas bardziej mokry okres, miejscami z burzami. Na horyzoncie nie widać także typowo letnich temperatur, a termometry nocami zaczną wskazywać jednocyfrowe wartości. Szczegóły w naszej prognozie tygodniowej. 👉 https://obserwatorzy.info/prognoza-tygodniowa-od-23-08-2021-do-29-08-2021/

A więc zaczynamy dni jesiennej, brzydkiej, deszczowej aury. Dziś zachmurzenie całkowite z opadami deszczu przy temperaturze od 17° do 23°C na krańcach południowych. Ciśnienie 1016hPa. Miłego poniedziałku. 🙋

[AKTUALIZACJA 00:30] Zgodnie z poprzednim postem intensywność opadów gwałtownie wzrosła. Obecnie obserwuje się 3 strefy opadów. Jedna znajduje się obecnie w pasie od Ziemi Lubuskiej po Dolny Śląsk. Jest ona na ten moment najsilniejsza. Przynosi opad deszczu o intensywności 10-15mm/1h. Strefa ta przynolsi dość liczne wyładowania (występują one w strefie największej intensywności opadu. Druga strefa znajduje się w pasie od Pomorza przez Kujawy po Mazowsze. Intensywność opadów głównie osiąga 1-2mm/1h, na wschodzie tej strefy do 5-10mm/1h. Tutaj również występowały niedawno wyładowania atmosferyczne. Najsłabsza strefa na ten moment znajduje się w woj. Świętokrzyskim oraz Małopolskim. Przynosi ona umiarkowane opady o intensywności 1-4mm/1h. Strefy te bardzo powoli (z wyjątkiem strefy ostatniej, ta przemieszcza się dość szybko) zmierzają w kierunku wschodnim, z lekkim odchyleniem na północny wschód. Niestety powolna wędrówka stref opadów przyczynia się do znacznych kumulacji opadów. Na ten moment spadło przeważnie 5-10mm deszczu. Lokalnie spadło jeszcze więcej deszczu. W ok. Kędzierzyna Koźla spadło prawie 50mm deszczu w ciągu zaledwie godziny. Niestety skończyło się to podtopieniami. Groźnie zaczyna być również w innych województwach. W woj. Lubuskim, Dolnośląskim oraz Kujawsko-pomorskim sumy opadów przekroczyły już lokalnie 20mm deszczu! Przypominamy, że to dopiero początek wędrówki dynamicznego ośrodka niżowego, a wraz z nim silnych ulew. Coraz bardziej prawdopodobna staje się aktualizacja do 3 STOPNIA ZAGROŻENIA!

Prognoza burzowa na 23.08.2021 W pierwszym dniu nowego tygodnia niemal cały kraj pozostawać będzie pod wpływem niżu i związanego z nim systemu frontów atmosferycznych. W ciągu dnia pojawi się szansa rozwoju pojedynczych komórek burzowych, które na ogół powinny być rozproszone. Część z nich może nieść intensywny opad deszczu i drobny grad. W czasie burz pojawi się też porywisty wiatr. Szczególnie w górach opady mogą być obfite i prowadzić do lokalnych zalań i podtopień. Grzmieć może także w nocy, choć szansa na to jest niewielka. Burza jest zjawiskiem lokalnym i mimo dogodnych warunków nie musi wystąpić nad Twoją lokalizacją! Pamiętaj! Każda, nawet najsłabsza burza stanowi zagrożenie i nie powinna być bagatelizowana! Zachęcamy do śledzenia relacji live na https://obserwatorzy.info oraz za pomocą aplikacji Monitor Burz. Zachęcamy także do raportowania zaobserwowanych zjawisk za pomocą naszego Systemu Raportów.

