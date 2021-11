Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 22.11.2021? Sprawdź u nas

Burza to bardzo częste zjawisko, które pojawia się w Polsce i może wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto śledzić informacje o burzowej pogodzie, aby odpowiednio się do niej przygotować. Sprawdzaj razem z nami nowe wiadomości o burzach w Polsce. Może będzie ona w twojej okolicy?

Burze w Polsce - 22.11.2021

W poprzednim naszym artykule zakładaliśmy, że pierwszy śnieg spadnie raczej koło 25 listopada. Prognozy dotyczące poniedziałku i wtorku były bardzo nijakie / niepewne. Wbrew innym portalom straszącym o bestii ze wschodu (wtajemniczeni wiedzą, o jakich mowa) my nie staramy się robić z zimy clickbajta - stąd nasza powściągliwość. Okazuje się, że pierwszy śnieg pojawi się już jutro (nieduże opady punktowe) i we wtorek (intensywniejsze opady na północnym wschodzie). To naprawdę ostatni moment, aby zmienić opony na zimowe — mowa o zapominalskich. https://lowcyburzpim.pl/2021/11/21/pierwsze-opady-sniegu-jutro-i-we-wtorek-22-11/ Sieć Obserwatorów Burz „Sorry. Taki mamy klimat" czyli pogoda pod oknem Jarosława Turały.