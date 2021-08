Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 22.08.2021? Sprawdź u nas

"Intensywne opady deszczu, miejscami możliwe burze, oraz podtopienia Aktualne wyliczenia modeli prognostycznych ustabilizowały się, w związku z czym możliwe jest wydanie alertu pogodowego przed dość silnymi opadami, jakie mają wystąpić głównie w poniedziałek. Od zachodu do Polski zbliża się niż, którego efekty możemy już odczuć w postaci lokalnych burz na południowym zachodzie kraju. W kolejnych godzinach strefa opadów deszczu wkroczy nad nasze terytorium, przynosząc miejscami ciągłe, długotrwałe i obfite opady deszczu. W pasie od północnej części Ziemi Lubuskiej po zachodnią część Ziemi Łódzkiej spaść może przeszło 60 mm deszczu w ciągu około 36 godzin, z czego lokalne sumy dojdą do 70-80 mm w centralnej Wielkopolsce. W ciągu doby spaść ma we wspomnianym obszarze od 35 do 50 mm deszczu. Intensywnie padać będzie również na północy Mazowsza, gdzie powinniśmy zanotować około 40-45 mm opadu dobowego i łącznie do około 50-60 mm deszczu. Na pozostałym obszarze zagrożenia spaść powinno łącznie od 20 do 45 mm deszczu, lokalnie nieco więcej. Opady obejmą głównie noc z niedzieli na poniedziałek, oraz poniedziałkowe przedpołudnie. Niewykluczone, że w południowej połowie Polski dodatkowo przejdą burze. Te z kolei zwiększą dobowe sumy opadów, ale będą na ogół lokalne i raczej krótkotrwałe, więc wyznaczenie dokładnych obszarów tychże opadów jest niemożliwe. Strefa opadu powinna opuścić nasz kraj w nocy z poniedziałku na wtorek. " - to najnowszy post na Facebooku dotyczący burz w Polsce, opublikowany 22.08.2021. Śledź razem z nami aktualną sytuację pogodową w naszym kraju.

Burza to bardzo częste zjawisko, które pojawia się w Polsce i może wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto śledzić informacje o burzowej pogodzie, aby odpowiednio się do niej przygotować. Sprawdzaj razem z nami nowe wiadomości o burzach w Polsce. Może będzie ona w twojej okolicy?

Burze w Polsce - 22.08.2021

Intensywne opady deszczu, miejscami możliwe burze, oraz podtopienia Aktualne wyliczenia modeli prognostycznych ustabilizowały się, w związku z czym możliwe jest wydanie alertu pogodowego przed dość silnymi opadami, jakie mają wystąpić głównie w poniedziałek. Od zachodu do Polski zbliża się niż, którego efekty możemy już odczuć w postaci lokalnych burz na południowym zachodzie kraju. W kolejnych godzinach strefa opadów deszczu wkroczy nad nasze terytorium, przynosząc miejscami ciągłe, długotrwałe i obfite opady deszczu. W pasie od północnej części Ziemi Lubuskiej po zachodnią część Ziemi Łódzkiej spaść może przeszło 60 mm deszczu w ciągu około 36 godzin, z czego lokalne sumy dojdą do 70-80 mm w centralnej Wielkopolsce. W ciągu doby spaść ma we wspomnianym obszarze od 35 do 50 mm deszczu. Intensywnie padać będzie również na północy Mazowsza, gdzie powinniśmy zanotować około 40-45 mm opadu dobowego i łącznie do około 50-60 mm deszczu. Na pozostałym obszarze zagrożenia spaść powinno łącznie od 20 do 45 mm deszczu, lokalnie nieco więcej. Opady obejmą głównie noc z niedzieli na poniedziałek, oraz poniedziałkowe przedpołudnie. Niewykluczone, że w południowej połowie Polski dodatkowo przejdą burze. Te z kolei zwiększą dobowe sumy opadów, ale będą na ogół lokalne i raczej krótkotrwałe, więc wyznaczenie dokładnych obszarów tychże opadów jest niemożliwe. Strefa opadu powinna opuścić nasz kraj w nocy z poniedziałku na wtorek.

OSTRZEŻENIE PRZED INTENSYWNYMI OPADAMI DESZCZU I PROGNOZA KONWEKCYJNA ++22-24.08.2021r.++ Ostatnie dni wakacji miną pod znakiem deszczowej oraz chłodnej aury. Z zachodu Europy w kierunku Polski będzie przemieszczał się płytki, ale zasobny w wilgoć niż. Dzisiaj wieczorem znajdzie się on na pograniczu Niemiec i Polski. Przyniesie on kolejne intensywne opady deszczu, tym razem na większym obszarze kraju. OSTRZEŻENIE PRZED INTENSYWNYMI OPADAMI DESZCZU 2 STOPIEŃ ZAGROŻENIA (KOLOR POMARAŃCZOWY) W tym pasie opady będą najsilniejsze oraz najbardziej długotrwałe. Spadnie tutaj przeważnie 30-50mm deszczu. Lokalnie tam gdzie wystąpią burze sumy mogą osiągać nawet 60-80mm. Niektóre modele wskazują na możliwość wystąpienia sum przekraczających nawet 100mm, głównie na południowym zachodzie. W związku z tym możliwa jest aktualizacja ostrzeżenia do ostatniego stopnia. 1 STOPIEŃ ZAGROŻENIA (KOLOR ŻÓŁTY) W tym pasie opady będą bardziej krótkotrwałe. Mimo to sumy lokalnie mogą być dość duże. Sumy osiągną głównie 5-15mm deszczu, lokalnie sumy mogą być nieco większe. PROGNOZA KONWEKCYJNA KOLOR POMARAŃCZOWY (UMIARKOWANA/DUŻA INTENSYWNOŚĆ BURZ) W tym pasie burze będą najgwałtowniejsze oraz najliczniejsze. Głównym zagrożeniem podczas przechodzenia tych burz będą intensywne opady deszczu do 30-40mm, lokalnie w akumulacji opadów do 50-70mm. Mniejszym zagrożeniem będą opady gradu do 1-2cm oraz silne porywy wiatru do 70-80km/h. Istnieje niewielka możliwość wystąpienia słabej trąby powietrznej. KOLOR ŻÓŁTY I JASNOŻÓŁTY (BARDZO MAŁA/MAŁA/UMIARKOWANA INTENSYWNOŚĆ BURZ) W tym obszarze burze będą znacznie słabsze niż te w obszarze KOLORU POMARAŃCZOWEGO. Towarzyszyć im będą silne opady deszczu do 10-20mm (lokalnie nieco wiecej), opady gradu do 0,5-1cm oraz silne porywy wiatru do 50km/h. Istnieje marginalna możliwość wystąpienia trąby powietrznej. PS. W razie z rozwojem sytuacji możliwa jest aktualizacja ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu do STOPNIA 3!!

Brrr 🥶 W środę zaczynamy sezon na poranki z temperaturą o poranku poniżej 10°C? 😅 Grafika model GFS

Korzystajmy dziś z przyjemnej pogody w Polsce. Nadchodzą zmiany w pogodzie. Jeszcze dziś o nich napiszemy.

Sytuacja burzowa - stan z godz. 12:49 (22.08.2021) ⚡ Niewielka komórka rozwinęła się nieco na północ od Jeleniej Góry. Pomimo niewielkich rozmiarów jest dość aktywna elektrycznie, towarzyszą jej też przejściowo silne opady deszczy (chwilowe natężenie opadów sięgać może 5-10 mm/10 min). Burza ta powoli przemieszcza się na wschód i północny wschód (między innymi w kierunku Złotoryi). W najbliższym czasie lokalne burze możliwe będą na południowym zachodzie Polski.

Prognoza burzowa na dzień (poniedziałek) Ważność: od godz. 08:00 dnia 23.08.2021 do godz. 20:00 dnia 23.08.2021 Opis ogólny 👇 Burze możliwe będą na południu Polski. Będą to lokalne zjawiska. Prawdopodobieństwo ich wystąpienia będzie także niskie, najwyższe na krańcach południowo-zachodnich. Punktowo w obszarach podgórskich burzom mogą towarzyszyć silniejsze opady deszczu, punktowo do około 20 mm. Możliwy będzie również drobny grad i porywy do 70 km/h. Opis szczegółowy 👇 Północ kraju pozostanie pod wpływem wyżu, reszta kraju będzie w zasięgu ośrodków niżowych znad południa Polski. W środkowej troposferze nasunie się niż górny. Strefa głównego frontu z opadami o zasięgu wielkoskalowym ułoży się równoleżnikowo ( najbardziej prawdopodobne ułożenie: po południu od woj. lubuskiego, przez centrum, po woj. lubelskie). Na południe od tej strefy, w związku z oddziaływaniem górnego niżu oraz większą wilgotnością w warstwie granicznej oraz możliwymi rozpogodzeniami (głównie południowy zachód i południe kraju), przewiduje się powstanie niewielkiej niestabilności i rozwój komórek konwekcyjnych, w tym pojedynczych burz. Miejscami w obszarach podgórskich, burze mogą być wydajne opadowo - wysokość opadów może sięgać 15-20 mm. Możliwy będzie również drobny grad i porywy do 70 km/h. Rozwój burz możliwy będzie po południu, przed południem ryzyko ich pojawienia się będzie bardzo niskie. Prognoza burzowa na noc (poniedziałek/wtorek) i dzień (wtorek) wyłącznie w formie graficznej 🙂

Myszków z lotu ptaka <3

Prognoza burzowa na noc (niedziela/poniedziałek) ⛈ Ważność: od godz. 20:00 dnia 22.08.2021 do godz. 08:00 dnia 23.08.2021 Opis ogólny 👇 W nocy prawdopodobieństwo burz będzie niskie. Na zachodzie, południowym zachodzie, częściowo też w centrum mogą się jednak rozwinąć lokalne burze, wbudowane w bardziej rozległe strefy opadów deszczu. Rozwój burz sprzyjać będzie punktowemu zwiększaniu całkowitej wysokości opadów deszczu, do 10-20 mm/godzinę, skumulowana wysokość opadów z całej nocy miejscami może przekraczać 30 mm. Opis szczegółowy 👇 W nocy Polska znajdzie się w zasięgu niżu z ośrodkami nad zachodnią i południową częścią kraju w strefie układu frontów atmosferycznych, jedynie północ i północny wschód pozostanie pod wpływem wyżu. Środowisko ośrodka niżowego, wielkoskalowe wspomaganie ruchów pionowych oraz obecność wilgotnego powietrza (wodność do 35-40 mm) sprzyjać będzie występowaniu opadów deszczu, okresami o silniejszym natężeniu. Niestabilność powietrza w stosunku do godzin popołudniowych będzie jeszcze mniejsza, ale możliwa będzie obecność płytkich warstw niestabilnego powietrza. Sprzyjać to będzie występowaniu opadów pochodzenia konwekcyjnego o silniejszym natężeniu, punktowo do 10-20 mm/godz. Prawdopodobieństwo burz przy tak ograniczonej niestabilności będzie niskie, ale wspomaganie ruchów pionowych może doprowadzić do rozwoju lokalnych komórek wbudowanych w bardziej rozległe strefy zachmurzenia i opadów wielkoskalowych oraz konwekcyjnych. Ryzyko takiego scenariusza sięga około 30%. W przypadku rozwoju burz mogą im towarzyszyć opady deszczu do około 25 mm (przy natężeniu do około 5 mm/10 min), zagrożenie silnymi porywami wiatru i opadami gradu będzie niewielkie. Z uwagi na możliwość dłuższego utrzymywania się opadów nad jednym miejscem oraz opadów z kilku komórek konwekcyjnych, całkowita wysokość opadów deszczu miejscami może przekraczać 30 mm. Pamiętaj! Każda, nawet najsłabsza burza stanowi zagrożenie i nie powinna być bagatelizowana! | Mapa burzowa - gdzie jest burza? | Sieć Obserwatorów Burz

Dokładnie dwa lata temu na Giewoncie doszło do tragedii - w zależności od źródeł jeden lub trzy pioruny uderzyły w krzyż i partie szczytowe góry. Cztery osoby zginęły, ponad 150 zostało poszkodowanych. Choć nic nie zapowiadało burz, to relacje świadków pozwalają stwierdzić, że oznaki burzy były dobrze widoczne i słyszalne przynajmniej godzinę wcześniej. To zdarzenie podkreśla to, o czym piszemy w każdej prognozie - "każda, nawet najsłabsza burza stanowi zagrożenie i nie powinna być bagatelizowana."

Witajcie w niedzielę 🙂 Jeszcze przez kilka najbliższych godzin obszar województwa podkarpackiego pozostanie w zasięgu klina wyżowego, który zagwarantuje nam stabilną pogodę. Zachmurzenie na ogół małe, po południu wzrastające do umiarkowanego oraz dużego. Temperatura maksymalna powietrza w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie w okolice 19/24°C, lokalnie 25°C. W ciągu dnia nad południowo-zachodnie rubieże kraju dotrze wędrujący od Saksonii w rejony Czech, niewielki ośrodek niżowy z zespołem frontów atmosferycznych. Strefa opadów z nim związana będzie wchodzić w godzinach popołudniowych nad Ziemię Lubuską oraz Dolny Śląsk. Opady ułożone wręcz równoleżnikowo będą stopniowo wędrowały wgłąb kraju, aby w dniu jutrzejszym dotrzeć nad Podkarpacie. Natężenie opadów deszczu nie będzie specjalnie duże, ale również nie można do końca wykluczyć pojawienia się burz wbudowanych w system zachmurzenia frontowego. W nocy z poniedziałku na wtorek opady frontowe będą stopniowo wychodzić nad Ukrainę, a my zaczniemy dostawać się w objęcia wyżu z rejonów Morza Norweskiego, który będzie zaciągał do nas niezbyt letnie masy powietrza. W nadchodzącym tygodniu temperatura powietrza będzie miała problem z doskoczeniem do 20°C. Miłej niedzieli 🙂 Fot własna

ZOBACZ KONIECZNIE Za te choroby zawodowe dostaniesz odszkodowanie