Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 22.01.2022? Sprawdź u nas

Dzień dobry 🙂🙂 Dzisiejszy dzień nie przyniesie nam znaczących zmian. W sobotę województwo podkarpackie znajdzie się na skraju zatoki obniżonego ciśnienia wypełniającego się niżu znad europejskiej części Rosji. W wyniku szybkiego wypełniania się niżu, w naszym kierunku rozbudowuje się klin wyżu znad Europy Zachodniej, co w kolejnych dniach zaowocuje powstaniem rozległego wału wyżowego obejmującego przeważający obszar Starego Kontynentu. W dalszym ciągu do Podkarpacia dociera zimna masa powietrza pochodzenia arktycznego o cechach morskich. W dzień zachmurzenie na ogół duże z przejaśnieniami do umiarkowanego. Okresami przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna powietrza wzrośnie w okolice -7°C/0°C. Wiatr w dalszym ciągu dokuczliwy, umiarkowany okresami dość silny i porywisty, w górach do 70 km/h, północno-zachodni. Lokalnie powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Trzymajcie się cieplutko 🙂🙂