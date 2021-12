Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 2.12.2021? Sprawdź u nas

Nowe informacje o pogodzie burzowej w Polsce

▶ Jest Was już ponad 41100 obserwujących, a zasięgi wynoszą 443 657. ▶ Dlaczego o tym piszę? Ponieważ teraz w większości wstawiamy linki do artykułów na naszej stronie www. Legendy głoszą, że posty z linkami do stron zewnętrznych obniżają zasięgi. ▶ W naszym przypadku jednak cały czas idą one do góry. TO DZIĘKI WAM. DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE. ▶ Cały czas też uczymy się dobierać dobre tematy na artykuły do naszej strony. I pracujemy nad jej rozwojem. ▶ Jednocześnie zapewniam, że nie porzucamy burz! Mamy masę zdjęć w szufladzie z poprzedniego roku i lat poprzednich. Już niedługo startuje dział obserwacje i galeria, w której będziemy publikować nasze zdobycze. Przyszły sezon oczywiście cały w terenie. Wpłaty z reklam mocno nas wesprą w działaniach. ▶ Ps. Dużo osób pyta o nasz kalendarz na 2022 rok. Szczerze pisząc, przez prace nad stroną temat trochę się odsunął w czasie. Jesteście zainteresowani naszym kalendarzem?