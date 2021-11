Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 21.11.2021? Sprawdź u nas Newsroom 360

Sprawdzamy najnowsze informacje dotyczące burz w Polsce Dariusz Bloch

"Dzień przywita nas zachmurzeniem całkowitym oraz dużym a na południu utrzymają się mgły przez cały dzień. Temperatury od 4 do 7° C. Odczuwalny będzie wiatr, który powieje z kierunków zachodnich a ciśnienie wyniesie 1010hPa i będzie spadać. Miłego dnia! 😊🙋. " - to najnowszy post na Facebooku dotyczący burz w Polsce, opublikowany 21.11.2021. Śledź razem z nami aktualną sytuację pogodową w naszym kraju.