Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 21.09.2021? Sprawdź u nas

Najnowsze informacje o burzach w Polsce

Na bieżących zobrazowaniach pary wodnej teledetekcji satelitarnej ujawnia się nam klasyczny wzór baryczny, który zwykle powoduje wtargniecie zimna nad nasz obszar synoptyczny, jak i nad przeważający obszar Europy Kontynentalnej. Ślimak znajdujący się na pograniczu Białorusi i Ukrainy to centrum niżu górnego, który psuje nam humory i nie tylko od kilku ostatnich dni. Trochę wyżej, bo w rejonie Morza Białego znajduje się centrum silnego wyżu, Pomiędzy nimi otworzył się pewnego rodzaju korytarz dla istotnie wychłodzonych mas powietrza pochodzenia arktycznego. Niż stopniowo słabnie, a my dostajemy się w objęcia wyżu rosyjskiego. Wyż najczęściej kojarzy nam się z pogodą słoneczną, niemniej jednak powietrze w tym konkretnym ośrodku barycznym jest bardzo wilgotne ,a ruchy powietrza są niewielkie. Mamy więc do czynienia z typowych jesiennym zgniłym wyżem, duża zawartość wilgotności względnej w dolnych partiach troposfery w połączeniu z panującą inwersją temperatury oraz braku znaczącej cyrkulacji powoduje nagromadzenie brzydkich chmur o wszelkich odcieniach szarości, niejednokrotnie prowadzące opady atmosferyczne w towarzystwie mgieł i zmagleń. Latem problemu by nie było, lecz jesienią z powodu coraz mniejszej insolacji Słońce nie ma na tyle mocy aby dostatecznie osuszyć powietrze. Dodatkowo opady deszczu często niewykrywane są przez radary meteorologiczne, chmury opadowe niejednokrotnie znajdują się poniżej wiązki radaru, a zatem wiązka radarowe nie wykryje opadu pomimo że dociera on do powierzchni ziemi. Występowanie gęstego zachmurzenia ma też swoje małe plusy, kołderka z chmur uniemożliwia silniejszą radiację sprzyjającą znaczącym spadkom temperatur w godzinach nocnych. Tymczasem nad Europą Zachodnią i wodami Atlantyku ujawniają się nam już kolejni gracze, którzy będą rozdawać pogodowe karty, w kolejnych dniach września. Ciepło jeszcze do nas wróci, wcześniej jednak może trochę powiać. Dane Eumetrain