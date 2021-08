Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 21.08.2021? Sprawdź u nas

"#Prognoza pogody na SOBOTĘ W sobotę znajdziemy się pod oddziaływaniem małego wyżu znajdującym się tuż za naszymi południowymi granicami kraju. #Noc W nocy zachmurzenie od małego po umiarkowane na północy województwa. Noc będzie umiarkowanie ciepła od 10 do 13 stopni. #Sobota W sobotę pogoda będzie z umiarkowanym zachmurzeniem, po południu jednak więcej rozpogodzenia i bez opadów. Temperatura w ciągu dnia od 24 stopni na zachodzie i południowym zachodzie do 22 na północnym wschodzie. Wiatr będzie z zmiennych kierunków początkowo zachodni popołudniu skręcający na północny i wschodni. Ciśnienie wzrośnie do 1020hPa. Po kilku chłodniejszych dniach sobota i do południa w niedzielę możemy liczyć na lekki powiew cieplejszego lata. " - to najnowsza wiadomość, która pojawiła się na Facebooku dotycząca burz w naszym kraju, opublikowana 20.08.2021. Śledź razem z nami aktualną sytuację pogodową w Polsce.

Burza to bardzo częste zjawisko, które pojawia się w Polsce i może wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto śledzić informacje o burzowej pogodzie, aby odpowiednio się do niej przygotować. Sprawdzaj razem z nami nowe wiadomości o burzach w Polsce. Może będzie ona w twojej okolicy?

Burze w Polsce - 21.08.2021

#Prognoza pogody na SOBOTĘ W sobotę znajdziemy się pod oddziaływaniem małego wyżu znajdującym się tuż za naszymi południowymi granicami kraju. #Noc W nocy zachmurzenie od małego po umiarkowane na północy województwa. Noc będzie umiarkowanie ciepła od 10 do 13 stopni. #Sobota W sobotę pogoda będzie z umiarkowanym zachmurzeniem, po południu jednak więcej rozpogodzenia i bez opadów. Temperatura w ciągu dnia od 24 stopni na zachodzie i południowym zachodzie do 22 na północnym wschodzie. Wiatr będzie z zmiennych kierunków początkowo zachodni popołudniu skręcający na północny i wschodni. Ciśnienie wzrośnie do 1020hPa. Po kilku chłodniejszych dniach sobota i do południa w niedzielę możemy liczyć na lekki powiew cieplejszego lata.

Sytuacja burzowa - stan z godz. 22:25 (20.08.2021) Aktywność burzowa, zgodnie z prognozą, znacząco osłabła. Pojedyncze burze obserwowane są obecnie jedynie na południe od Białegostoku oraz na wschodzie Mazowsza - w rejonie Siedlec i północnym zachodzie Lubelszczyzny - w rejonie Łukowa. Komórki burzowe wbudowane są w dość rozległą strefę przelotnych opadów deszczu rozciągającą się od Podlasia po środkową Lubelszczyznę. Natężenie opadów również nieco osłabło, osiągając obecnie do 10-15 mm/h. W ostatnim czasie nie notowano silnych porywów wiatru i szansa na ich wystąpienie jest już bardzo niewielka. Maksymalne porywy w najbliższym czasie nie powinny przekraczać 50-60 km/h. W ciągu kolejnych godzin strefa opadów z wbudowanymi burzami przemieści się w kierunku wschodnich granic Polski. Aktywność burzowa będzie dość szybko słabnąć i w drugiej połowie nocy burze nie powinny już występować. #burzaalert #imgw #burze #prognoza ☝Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne śledź na: https://meteo.imgw.pl/dyn/#osmet=true

Prognoza burzowa na 21.08.2021 W sobotę większość Polski będzie w zasięgu wyżu znad północnych Czech. Układ sprawi, że nadal będzie napływać zasobne w wilgoć i dość chłodne powietrze polarnomorskie. W całym kraju możliwy będzie rozwój punktowej konwekcji z przelotnymi opadami deszczu, jednak w Karpatach wystąpi niewielka chwiejność, co pozwoli na znaczne wypiętrzenie się chmur. Istnieje niskie prawdopodobieństwo słabych burz, zwłaszcza w górach. Związane z nimi będą przelotne opady, które mogą sprawić, że szlaki będą śliskie. Dodatkowo bardzo poważnym zagrożeniem dla osób przebywających w Tatrach, Pieninach, czy Bieszczadach będą wyładowania. Apelujemy o zachowanie ostrożności i zastosowanie się do zasad bezpieczeństwa burzowego w górach w razie pierwszych objawów burzy. Burza jest zjawiskiem lokalnym i mimo dogodnych warunków nie musi wystąpić nad Twoją lokalizacją! Pamiętaj! Każda, nawet najsłabsza burza stanowi zagrożenie i nie powinna być bagatelizowana! Zachęcamy do śledzenia relacji live na https://obserwatorzy.info oraz za pomocą aplikacji @Monitor Burz. Zachęcamy także do raportowania zaobserwowanych zjawisk za pomocą naszego Systemu Raportów.

Całkiem malownicze dziś były te burze. Układ liniowy jeszcze jest dość aktywny w okolicach Siedlec. No i tak.. Ten mem wiele mówi o nadchodzącej pogodzie. Wygląda na to że sierpień pożegna się z nami... jesiennie :( Ale o tym jutro na naszej stronie i na kanale Youtube - do którego link wstawiam w komentarzu. Cieszycie się z jesieni?

Tęcza wielokrotna. Gratulujemy zdobyczy

Nasi #strażacy oraz strażacy z #Grecji walczący w upale z dużymi pożarami.🔥🔥 SZACUNEK PANOWIE!!💪🚒🇵🇱🇬🇷 Zdjęcia: Piotr Zwarycz, Państwowa Straż Pożarna

Obserwacja superkomórki przemieszczającej się w stronę Miastkowa. Wiało konkretnie. 13.07.2021 Odwiedź nasz kanał na YT: https://www.youtube.com/channel/UCYLpw5LQ-B2RnrGtdQrjMoQ

Prognoza tekstową na noc 20/21.08 i dzień 21.08 W nocy początkowo zanikające opady i burze we wschodniej połowie województwa, potem się wszędzie rozpogodzi. Wiatr słaby. Temperatura spadnie do +10/+11 stopni na północy i zachodzie województwa i +12/+13 stopni na pozostałym obszarze. W sobotę zachmurzenie małe, chwilami umiarkowane. Nie zabraknie słońca, nie powinno padać, wiatr słaby. Temperatura do +22/+24 stopni. Korzystajmy z dobrej pogody, bo od poniedziałku szykuje się bardzo duże ochlodzenie. Więcej informacji na ten temat jutro.

ZOBACZ KONIECZNIE 10 najbardziej niebezpiecznych dróg. Tu ginie najwięcej osób