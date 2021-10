Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 2.10.2021? Sprawdź u nas

Burze w Polsce - 2.10.2021

Kochani! Dziś obchodzimy rocznicę naszego oficjalnego debiutu w mediach społecznościowych. 1 października 2015 pojawiliśmy się na fejsbukach za namową naszych znajomych. TROCHĘ HISTORII Tak naprawdę burzami interesowałem się od małego. Od 2004 roku dokonywałem pierwszych obserwacji oraz zdjęć burz i zjawisk konwekcyjnych. Najpierw działałem w województwie mazowieckim ale w kolejnych latach doszły do nich województwa podlaskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie a z czasem już cały kraj. Pamiętam że wtedy już były media społecznościowe. Jednak inne niż dziś. Internet nadal nie był taką oczywistością. O relacjach raczej nikt nie marzył. Były to czasy Naszej Klasy i Gadu Gadu. A fejsbuk dopiero raczkował. Pamiętam jego pierwsze wersje i to że wyglądał wtedy bardziej jak dzisiejszy Linked in. Postrzegaliśmy go raczej jako miejsce w którym można szukać pracy. Kolejne lata prócz szkoły i pracy dawały mi piękne sezony burzowe. Prawda jest taka, że mam wiele zdjęć które nadal leżą "w szufladzie" . Czekają aż kiedyś mając więcej czasu je obrobię i wstawię na fan page'a oraz na naszą stronę. Z biegiem czasu nabywałem nowej wiedzy i doświadczenia. Pojawiał się nowy sprzęt fotograficzny który również ułatwiał robienie zdjęć.. Pisząc to czuje się jak stary boomer pogodowy. W 2016 roku dołączyłem do organizacji Sieć Obserwatorów Burz jako jeden z pierwszych obserwatorów. Wtedy też na poważnie rozpocząłem przygodę bycia “Łowcą Burz”. Ciągle uczyłem się meteorologii, rozszerzałem zakres potrzebnego sprzętu (aparaty fotograficzne, obiektywy, kamerę) i rozpocząłem dłuższe wyprawy na terenie całego kraju dokumentując burze i fronty atmosferyczne. W 2016 roku poznałem też Martę, która także okazała się miłośniczką burz 🙂 Podobno takie rzeczy zdarzają się tylko w komediach romantycznych, ale tu stało się to naprawdę – nagle spotykały się dwie obce sobie osoby, których pasją jest obserwacja burz… I od tamtej pory do dnia dzisiejszego oboje robimy to co kochamy. Obserwujemy burze a Wy obserwujecie jak to robimy. Dużo osób pyta dlaczego to robimy… Dlaczego gdy nadciągają burze rzucamy wszystko i jedziemy w teren na obserwacje. Często w trudnych i niebezpiecznych warunkach. Dla zdjęć i filmów? Owszem materiałów zbieramy dużo. Ale często publikujemy jedno lub dwa zdjęcia. Na publikację innych nie mamy czasu. Zresztą większość zdjęć od 2004 roku trafia do „szuflady”. Dla relacji live i chęci zaistnienia? Też nie. Do transmisji live namawiano nas już od dobrych kilku lat. Dopiero zacieśnienie współpracy z SOB i lokalizacja w Monitor Burz sprawiły że jako jedni z pierwszych mogliśmy pomóc w rozwoju relacji nowcastingowych widocznych na mapie niczym w USA. Warto było. Założyliśmy też jedną z największych grup o tematyce pogodowej. Łowcy i Obserwatorzy Burz - Zdjęcia i raporty meteo z której jesteśmy bardzo dumni. Nadszedł czas na rozwinięcie naszych kanałów na Youtube i strony internetowej. I z tego miejsca chciałbym podziękować mojej ukochanej żonie Marta Błaszkowska, załodze naszej grupy Anna Nidecka, Kamil Domowisz, @Monika Fijałkowska, @Daniel Sztubecki, Marcin Szerląg, @Rafał Marszałek, @Rafał Kowalczyk, Donata Urbaniak, Robert Marcinowicz, Szymon Safinowski całej ekipie Sieć Obserwatorów Burz, „Sorry. Taki mamy klimat" czyli pogoda pod oknem Jarosława Turały oraz Wszystkim tym którzy nas wspierają. Dziękuję również Wam za to że jesteście z nami. Paweł Błaszkowski

