Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 2.09.2021? Sprawdź u nas

Burze w Polsce - 2.09.2021

Prognoza weekendowa! Po bardzo zimnym i mokrym sierpniu nastał wrzesień, który odrazu zaczął przynosić zmiany... Zmiany, które były przez nas zapowiadane od dłuższego czasu. Nastąpi teraz dłuższy okres bez opadów, ale znów temperatury będą dalekie od ideałów a może nawet z możliwością wystąpienia przymrozków! Tak, to nie są żarty... SOBOTA Po bardzo ładnym piątkowym dniu, pierwszy dzień weekendu też będzie sympatyczny. Poranek będzie chłodny, rześki ale słoneczny. W ciągu dnia nie będzie brakowało słońca jak i chmur, które będą się pojawiały. Nie możemy wykluczyć opadów na krańcach południowych oraz wschodnich regionu ale będą one symboliczne o ile wogóle wystąpią bo może się okazać, że skończy się na dużym zachmurzeniu. Temperatury od 14 do 18°C. NIEDZIELA Po pogodnej nocy, poranek będzie również słoneczny i dosyć chłodny. Pozostała część dnia nie przyniesie, żadnych opadów a temperatury w najcieplejszym momencie dnia będą od 14 do 17°C. Wiatr będzie słaby. Po weekendzie, poranki zrobią się naprawdę bardzo zimne bo temperatury będą wskazywały ledwo kilka stopni powyżej zera a przy gruncie nie bądźmy zdziwieni jak pojawią się przymrozki! Taka słoneczna ale zimna pogoda utrzyma się do połowy przyszłego tygodnia po czym zacznie się robić cieplej i kto wie czy nie ujrzymy na termometrach nawet 23/25°C??? A na to pytanie, postaramy się państwu odpowiedzieć w niedzielne popołudnie przy okazji prognozy tygodniowej!😃

Pierwszy dzień szkoły: Nauczyciel: Co pokazuje się po deszczu? Dzieci: Tęczaaaaa :D No i o tęczy dzisiejszy odcinek ;) Tęcza powstaje, gdy światło słoneczne rozszczepia się na kroplach wody. Tworzy się okrąg z kolorem czerwonym na zewnątrz i fioletowym wewnątrz. Ale jak to - okrąg?🧐 Widać to na zdjęciach tęczy z drona (albo na "sztucznej tęczy" wytworzonej wężem ogrodowym) - podobnie jak w przypadku zjawiska halo, powstaje kolorowy okrąg [UWAGA - tylko podobnie, halo to nie tęcza, ono powstaje w inny sposób]. Jednak środek tego okręgu, oko obserwatora i Słońce, tworzą linię prostą. To tłumaczy, dlaczego gdy Słońce jest wysoko - widzimy bardzo pochyloną tęczę, a gdy jest niżej - piękny, okazały łuk. Łuk - bo reszta okręgu znajduje się na ziemi i nie ma szans jej dostrzec. Fakt powstawania tęczy jako okręgu/łuku o środku tworzącym linię prostą z okiem i Słońcem daje jeszcze jedną, ciekawą własność - można powiedzieć, że każdy widzi swoją własną tęczę! :O Tyle słowem wstępu, omówmy jednak ciekawe zjawisko, o którego obserwację pytaliśmy Was niedawno. Mianowicie - czerwona tęcza. W miarę zbliżania się Słońca do zachodu, jego światło ma coraz grubszą atmosferę do przebycia. Wewnętrzne kolory tęczy ustępują, a zewnętrzne "rozpychają się" na coraz większą połać łuku. Kolory od zielonego do fioletowego są silnie rozpraszane i pozostaje czerwień i pomarańcz przechodzący w żółć. Taka sama gama kolorów dominuje w tęczy. Bardzo blisko zachodu, światło przebywa grubość atmosfery plus promień Ziemi. To wystarcza, aby docierało do nas głównie światło czerwone. To ten fakt jest odpowiedzialny za czerwono-pomarańczową tarczę zachodzącego Słońca, czerwonawe zabarwienie nieba na zachodzie, a także - czerwoną tęczę. Z ciekawostek należy dodać zjawisko białej tęczy - jest to tęcza powstała na kroplach mgły. Kolory nie są dostatecznie rozszczepione ze względu na bardzo małą średnicę kropel oraz zjawisko dyfrakcji, stąd widzimy biały łuk. Zjawisko łatwe do obserwacji w górach czy też samolotach - jeśli na mgle dodatkowo widoczny jest cień obserwatora, to wokół niego powstaje gloria, czyli widmo Brockenu. Biała tęcza może również powstać podobnie jak klasyczna, ale przy udziale światła odbitego od Księżyca - wtedy nasze oko nie rozróżnia kolorów tak jak w dzień i tęcza będąca faktycznie kolorową, jest obserwowana jako biała.