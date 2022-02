Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 2.02.2022? Sprawdź u nas

Ostatni weekend przyni贸s艂 bardzo dynamiczn膮 aur臋 w naszym kraju. Ni偶 Nadia, kt贸rego wp艂yw odczuli艣my w postaci bardzo silnego wiatru, a co za tym idzie tak偶e licznych szk贸d, m贸g艂 to by膰 jeden z silniejszych incydent贸w wiatrowych w ostatnich latach. W wielu miejscach wiatr w porywach przekracza艂 100 km/h. Liczne awarie energetyczne, 艂膮cznie kilka tysi臋cy interwencji stra偶ak贸w, liczne szkody, zawieje i zamiecie a tak偶e miejscami intensywne opady - tak w skr贸cie mo偶na podsumowa膰 miniony weekend i oddzia艂ywanie ni偶u Nadia. Oto co przyczyni艂o si臋 do powstania tak silnego wiatru. https://obserwatorzy.info/niz-nadia-krotkie-podsumowanie/