Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 20.10.2021? Sprawdź u nas

20.10.2021 na Facebooku pojawił się post: "+++ OSTRZEŻENIE +++ w najbliższych dniach na pewno nie zabraknie nam jesiennej aury. Jednak nie będzie to piękne babie lato jak wielu z nas by chciało. W najbliższych dniach zacznie mocno wiać, największe porywy są spodziewane na przełomie środy oraz czwartku. Oczywiście najbardziej narażonymi regionami będą tereny Bieszczad oraz obszarów podgórskich, tam porywy mogą osiągać do 100 km/h. Dla tych, którzy planują w tych dniach piesze wędrówki po górach radzimy rozważyć ten wybór. Im dalej na północ tym porywy będą słabsze, w okolicach 70-80 km/h. Jednak mimo to, że wielu z nas nie lubi wichury niesie ona również pozytywne skutki a mianowicie będziemy oddychać czystszym powietrzem!. ". Sprawdź, jak wygląda sytuacja burzowa w Polsce 20.10.2021.

Aktualna pogoda burzowa w Polsce - 20.10.2021

+++ OSTRZEŻENIE +++ w najbliższych dniach na pewno nie zabraknie nam jesiennej aury. Jednak nie będzie to piękne babie lato jak wielu z nas by chciało. W najbliższych dniach zacznie mocno wiać, największe porywy są spodziewane na przełomie środy oraz czwartku. Oczywiście najbardziej narażonymi regionami będą tereny Bieszczad oraz obszarów podgórskich, tam porywy mogą osiągać do 100 km/h. Dla tych, którzy planują w tych dniach piesze wędrówki po górach radzimy rozważyć ten wybór. Im dalej na północ tym porywy będą słabsze, w okolicach 70-80 km/h. Jednak mimo to, że wielu z nas nie lubi wichury niesie ona również pozytywne skutki a mianowicie będziemy oddychać czystszym powietrzem!

UWAGA NA SILNY WIATR FENOWY NA UROZMAICONYCH TERENACH POŁUDNIA PODKARPACIA ❗❗ ❗ Dzień dobry 🙂 Do wczorajszych warunków pogodowych ciężko było się do czegokolwiek przyczepić. Dużej ilości pogodnych chwil towarzyszyły przyjemne wartości na termometrach. Na terenach górskich w ciągu dnia uaktywniały się zjawiska fenowe, tak jak wspomniałem w jednym z ostatnich wpisów dzisiaj oraz jutro wiatr będzie jeszcze silniejszy. Obszar województwa podkarpackiego znajduje się w zasięgu ciepłego wycinka rozległego wielocentrycznego układu obniżonego ciśnienia znad rejonów Półwyspu Skandynawskiego. Na Podkarpacie dociera ciepła polarnomorska masa powietrza, która na wysokości izobarycznej 850 hPa cechuje się wysoką temperaturą (nawet 17°C, to prawie jak w lecie). W ciągu dnia zachmurzenie przejściowo duże na ogół jednak umiarkowane z rozpogodzeniach do małego. Temperatura maksymalna powietrza oscylować będzie w interwale 8-16°C, lokalnie na północnym zachodzie 17°C. Wszystko cacy gdyby nie ten wiatr, w wyniku narastającego gradientu barycznego ciśnienia pomiędzy wspomnianym niżem, a wyżem obejmujący klinem obszar Południowej częściowo Zachodniej i Wschodniej Europy notować będziemy wzrost prędkości oraz porywistości wiatr, na terenach górskich pojawi silny wiatr katabatyczny. Wiatr umiarkowany okresami silny i porywisty w porywach do 40-70 km/h, w szczytowych partiach gór do 120 km/h. Warunki do uprawiania turystyki górskiej będą trudne. Ciepły i suchy wiatr może dodatkowo podnieść temperaturę o kilka stopni od prognozowanych. Spadające ciśnienie oraz silniejszy wiatr będzie negatywnie wpływał na nasze samopoczucie. Trzymajcie się ciepło 🙂🙂

Lokalnie dzisiaj nawet do 20°C wraz z wzmożonymi porywami wiatru 🌡️ Jutro w regionach górskich wiatr 70-90 km/h ⚠️ This is a re-share of a post

Środa w wielu miejscach będzie bardzo ciepła, choć w ciągu dnia pojawi się dość silny wiatr. Ten szczególnie dokuczliwy może okazać się w górach i na terenach podgórskich, gdzie jego prędkość może miejscami wzrastać w porywach do ok. 70-110 km/h. Pamiętajmy jednak, że wiatr fenowy o tej porze roku przy silnych napływach ciepłej masy powietrznej w Polsce jest zjawiskiem występującym dość często. W związku z prognozowanym zagrożeniem w systemie SkyPredict wydaliśmy 1. i 2. stopień ostrzeżenia (grafika poniżej). Ostrzeżenia możecie sprawdzić pod adresem https://lowcyburz.pl/sp3/index2.html. W czwartek w związku z narastającym gradientem barycznym silny i porywisty wiatr spodziewany jest w większej części kraju. Najmocniej powieje w zachodniej części kraju, nad Morzem oraz na terenach górskich i podgórskich. Tam prędkość wiatru w porywach może sięgać 80-100 km/h, a w wyżej położonych partiach gór znacząco przekraczać 130 km/h. Przez kraj z zachodu na wschód będzie wędrował dość aktywny chłodny front atmosferyczny niżu znad Szwecji. W rejonie tego frontu mogą powstać wielokomórkowe systemy komórek konwekcyjnych przynoszące silne opady deszczu, drobnego gradu, wyładowania atmosferyczne oraz porywisty wiatr powodujący lokalne szkody. O szczegółach prognozy konwekcyjnej na czwartek poinformujemy w ciągu następnych kilkunastu godzin.

Zaczynamy pierwszy z dwóch bardzo wietrznych dni gdzie na niebie będzie panowało zachmurzenie duże oraz umiarkowane z prześwitami słońca. Temperatury od 9° do 15°C a ciśnienie leci w dół, dziś wyniesie ono 1020hPa ⬇️ Miłego dnia. 🙋

Prognoza Pogody na środę i noc #Noc W nocy przez nasze województwo przejdzie ciepły front atmosferyczny który przyniesie słabe opady deszczu. Temperatura spadnie do 12 stopni Celsjusza w całym województwie. Wiatr słaby miejscami umiarkowany z południowego zachodu. #Dzień W środę zachmurzenie umiarkowane, popołudniu może gdzieniegdzie pokropić. Temperatura wyniesie ok 20/21 lokalnie na południu nawet 22 stopnie. Wiatr umiarkowany z południowego zachodu. Barometry wskażą w południe 1008 hPa. Życzymy miłej nocy i środy Lubuscy Łowcy Burz :)

Brandka+halny=ciekawy zachód słońca ;) Bytom, 19.10.2021 Fot. Przemysław Rodzik - 𝐏𝐡𝐨𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐩𝐡𝐲

Prognoza na noc 19/20.10 i dzień 20.10 Noc pochmurna z przelotnym deszczem. Powoli wiatr będzie się nasilać. Noc ciepła. W środę początkowo przewaga chmur i możliwe słaby opady deszczu, potem się rozpogodzi. Będzie dość mocno wiać, a temperatura może urosnąć do +19 stopni.

Przed nami kulminacyjny napływ cieplejszych mas powietrza. W środę termometry w regionie pokażą maksymalnie 16-20°C, w czwartek do 17°C. Do tego przeważnie niewielkie zachmurzenie, jedynie w czwartek po południu duże. Spodziewamy się jednak silniejszego wiatru z południa. Przeważnie porywy będą osiągać do 60-70km/h, chwilami może wiać jednak mocniej, do 85km/h. Możliwe lokalne szkody w drzewostanie...

