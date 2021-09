Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 20.09.2021? Sprawdź u nas Newsroom 360

Sprawdzamy najnowsze informacje dotyczące burz w Polsce Dariusz Bloch

"Najbliższe dni to kontynuacja dosyć chłodnej pogody z temperaturami w ciągu dnia od 11 do 15 stopni Celsjusza. Noce i poranki bardzo chłodne. Środa zapowiada się deszczowo. Patrząc na dalsze dni, możemy zaryzykować, że czwartek będzie nieco cieplejszy. Od soboty pogoda powinna być przyjemna z temperaturami na poziomie od 15 do 19 stopni z większą ilością słońca. Jako ciekawostkę podajemy wyliczenie modelu GFS na 1 października, który sugeruje nawet 24 stopni w naszym regionie. Jest to dość odległy termin dlatego to tylko ciekaowstka 😉. " - to najnowszy post na Facebooku dotyczący burz w Polsce, opublikowany 20.09.2021. Śledź razem z nami aktualną sytuację pogodową w naszym kraju.