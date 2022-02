Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 20.02.2022? Sprawdź u nas

Prognoza na noc 19/20.02.2022 i dzień 20.02.2022 Najbliższej nocy wreszcie uspokoi się wiatr 😍 Nie powinno już padać, chwilami nawet niebo się rozpogodzi 🌝 Temperatura spadnie przeważnie do -1/0 stopni, toteż miejscami może pojawić się na drogach gołoledź. Nad ranem ponownie zacznie się chmurzyć, a na zachodzie województwa już przed wschodem słońca może popadać deszcz ze śniegiem 🌧🌨 W ciągu dnia w niedzielę opady będą przesuwać się wgłąb województwa, ranek i przedpołudnie upłyną pod znakiem opadów ciągłych. Przeważnie będzie to sam deszcz 🌧 , jedynie miejscami na północy województwa może poprószyć śnieg 🌨 Wraz z opadami powróci silniejszy wiatr 💨, ale na szczęście już bez groźnych porywów 😇 Po południu ponownie się powinno rozpogodzić w całym województwie 🌤 Temperatura w pełni dnia od +2/+3 stopni na północy i wschodzie do +4/+5 stopni na pozostałym obszarze województwa. Niestety - w poniedziałek czeka nas kolejna porcja silnych porywów wiatru 💨💨💨 , ale już nie tak niszczycielskich jak dzisiaj