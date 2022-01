Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 20.01.2022? Sprawdź u nas

Co nas czeka w kolejnych godzinach w pogodzie – ostrzeżenie! Na wstępie chcemy poinformować, że jutro czekają nas bardzo trudne i dynamiczne godziny w pogodzie! Będzie bardzo niebezpiecznie wiec prosimy o udostępnię informacji dalej! Już za kilka godzin nad nasze okolice nasunie się front z opadami śniegu, które najpierw będą to lokalne opady, które z biegiem czasu zaczną się nasilać co spowoduje, że czekają nas lokalnie intensywne śnieżyce. Dodatkowo pojawi się silniejszy wiatr do 60-75 km/h a w czasie burz, których podczas takiej dynamicznej pogody nie możemy wykluczyć wiatr ten może wiać do 85 km/h. Przez kilkanaście godzin, aż do piątku na drogach będzie ślisko i niebezpiecznie! Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności!