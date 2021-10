Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 19.10.2021? Sprawdź u nas

Najnowsze informacje o burzach w Polsce This is a re-share of a post

#Ciekawostka #edukacja Orkany w Polsce {UWAGA - skoro o huraganach mowa - od środy prognozowany jest rozwój niżów nad Półwyspem Skandynawskim, pod koniec tygodnia możliwe wichury w Polsce, w tym w Łódzkim! Śledźcie naszą stronę, będziemy podawać informacje na bieżąco} Termin "orkan" pierwotnie odnosił się do cyklonów tropikalnych występujących na Oceanie Indyjskim; obecnie jednak używa się go do huraganów powstających nad północnym Atlantykiem i uderzających w Europę, także w Polskę. Z ostatnich kilkunastu lat warto zwrócić uwagę na trzy: Kyrill (Cyryl) oraz dwukrotnie Xavier (Ksawery). Huragan Kyrill odznaczył się bardzo dużą dynamiką nad naszym krajem. 15 stycznia 2007 roku utworzył się nad Nową Fundlandią (Kanada), po czym już dwa dni później uderzył w Wielką Brytanię zabijając 12 osób. Następnie orkan siał spustoszenie we Francji i w krajach Beneluxu. 18 stycznia dotarł do Niemiec, gdzie spowodował powstanie tornad. Tego dnia również zaczął oddziaływać na Polskę. W nocy z18 na 19 stycznia przez kraj przetoczyło się #derecho typu seryjnego - w warunkach niesprzyjających termodynamicznie (środek zimy), ale za to przy bardzo silnej kinematyce związanej z bardzo głębokim układem ciśnienia, utworzyła się rozległa linia szkwałowa, w którą wbudowane było KILKA formacji bow echo (w przypadku "klasycznego" derecho progresywnego jest to jedno bow echo spełniające określone warunki - odsyłamy do posta o nim który przygotowaliśmy w sierpniu). W gminie Andrespol w powiecie łódzkim wschodnim zarejestrowano tornado. Z huraganami najczęściej kojarzy się porywisty wiatr - nie bez kozery. Porywy wiatru na nizinach osiągały 150 km/h, a w obserwatorium na Śnieżce na wiatromierzu zabrakło skali - a to oznacza poryw większy niż 250 km/h! Na początku grudnia 2013 uderzył orkan Ksawery. W Szkocji maksymalny poryw wiatru osiągnął 229 km/h. W Polsce na nizinach porywy oscylowały w granicach 100 - 120 km/h. To właśnie ten huragan był jedną z bezpośrednich przyczyn powstania naszej strony! :D 5 października 2017 kolejny Ksawery uderzył w Polskę przynosząc porywy wiatru do 140 km/h. O szczególnym dla nas roku 2017 wspominaliśmy już w przeszłości - trzy formacje bow echo w dwie doby (10-11 sierpnia), huragan Ksawery. Spowodował on znaczne straty w drzewach, a to za sprawą, że na początku października korony drzew nadal mają sporo liści, które działają jak żagiel. Ogromna siła nacisku wiatru na koronę sprawia, że drzewo może się przewrócić lub złamać. Oczywiście przykłady orkanów można mnożyć dalej, Pia w 2004, Joachim w 2011, Barbara w 2016; przedstawiliśmy te najsilniejsze z ostatnich piętnastu lat. Zatem widać, że huragany to nie tylko domena USA; u nas również potrafią nieźle nabałaganić. Skan z aplikacji Windy.com, modelu ECMWF - prognoza ułożenia niżu oraz siły wiatru w piątek.