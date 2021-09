Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 19.09.2021? Sprawdź u nas Newsroom 360

Sprawdzamy najnowsze informacje dotyczące burz w Polsce Dariusz Bloch

Gdzie jest burza w Polsce? Sprawdź aktualne (19.09.2021) informacje prosto z Facebooka. Niedawno pojawił się post: "Prognoza tygodniowa! Zimno, pochmurno i w wielu miejscach deszczowo, tak mija nam aktualnie weekend... Lokalnie w regionie spadło nawet ponad 70mm deszczu na każdy metr kwadratowy ale na szczęście opady zanikają i w kilku najbliższych dniach nie powinno padać. Teraz nadejdzie okres bardzo zimnej aury jak na koniec kalendarzowego lata. Zapraszamy na szczegóły! PONIEDZIAŁEK Pierwszy dzień nowego tygodnia będzie bardzo zimny i pochmurny, mogą się pojawić jakieś marginalne opady mżawki. Temperatury będą typowe dla listopada a nie września, bo zobaczymy od 6 do 10°C. Wiatr umiarkowany z północy. WTOREK Nadal będzie zimno, pochmurno ale pod koniec dnia będą możliwe jakieś przejaśnienia. Opadów w tym dniu nie będzie. Temperatury nadal późno jesienne, od 9 do 11°C. Wiatr słaby i umiarkowany. ŚRODA Połowa tygodnia i pierwszy dzień kalendarzowej jesieni będzie nadal bardzo zimny ale jeśli opadną mgły jest szansa, że przebiją się promienie słoneczne. Temperatury w regionie jesienne, od 9 do 12°C. Wiatr słaby. CZWARTEK Kolejny chłodny ale i bez deszczowy dzień nas czeka a i więcej słońca powinniśmy ujrzeć. Nad ranem jeśli ustąpi zachmurzenie i mgły, mogą wystąpić solidne przymrozki. Temperatury będą nieco wyższe od 11 do 14°C. PIĄTEK Koniec tygodnia może przynieść już opady deszczu ale nie będą one zbyt intensywne. Temperatury będą od 12 do 14°C. Wiatr mocniejszy z kierunków zachodnich. W weekend zaczną się zmiany w pogodzie, pojawi się więcej słońca i temperatury zaczną rosnąć. W ostatnim tygodniu września nie wykluczamy pojawienia się kilku słonecznych i bardzo ciepłych dni co śmiało będzie można nazwać babim latem 😃 Trzymajcie się cieplutko w tym nadchodzącym bardzo zimnym tygodniu!. ".