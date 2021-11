Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 18.11.2021? Sprawdź u nas

Nowe informacje o pogodzie burzowej w Polsce

#Prognoza pogody na czwartek #Noc W nocy zachmurzenie duże ,mogą pojawić się słabe przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie do 4/5 stopni Celsjusza w całym województwie. Wiatr umiarkowany. #Dzień W czwartek przelotnie popada deszcz. Temperatura wyniesie ok 7/8 stopni Celsjusza w całym województwie. Wiatr umiarkowany miejscami dość silny z zachodu. Barometry wskażą w południe 1025 hPa. Życzymy miłej nocy i czwartku Lubuscy Łowcy Burz :)

W czwartek wyraźnie zaczniemy odczuwać przebudowę pola barycznego nad Europą. Zachodnią część naszego kontynentu zdominuje rozległy wyż z centrum nad środkową Francją. Sprawi to, że ponownie dominująca będzie cyrkulacja zachodnia, ze świeżą masą powietrza polarnomorskiego. Dodatkowo obecność układu niskiego ciśnienia nad północną Skandynawią zwiększy kontrast baryczny w naszej części Europy. To natomiast oznacza wzrost prędkości zachodniego wiatru, zwłaszcza w górach, oraz na wybrzeżu. Prognozowane na czwartek porywy w większości kraju nie przekroczą 50 km/h. Im dalej na północ, tym mocniej będzie wiać - w pasie północnym do 60-65 km/h w porywach, a na wybrzeżu, oraz w pasie do około 30-50 km w głąb lądu porywy mogą przekraczać 70 km/h. Nad samym morzem miejscami powieje nawet ponad 80 km/h. Silnego wiatru spodziewamy się również w górach, jednak poza partiami szczytowymi Karkonoszy, nie powinien on osiągnąć wartości alertu. Na piątek wydane zostanie osobne ostrzeżenie.