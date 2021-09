Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 18.09.2021? Sprawdź u nas

Nowe informacje o pogodzie burzowej w Polsce

Prognoza burzowa na dziś (sobota) Opis ogólny 👇 Niskie prawdopodobieństwo słabych burz wystąpi po południu na krańcach południowo-wschodnich Polski. Opis szczegółowy 👇 Dziś prawdopodobieństwo burz jest niskie i dotyczy południowo-wschodnich krańców Polski. Tutaj w godzinach popołudniowych w środkowej troposferze zaznaczy się obszar niskiej temperatury powietrza: do około -20°C na wysokości 500 hPa. Gradient temperatury między środkową troposferą będzie względnie duży, co może doprowadzić do wystąpienia niestabilności. Jej zasoby będą jednak niewielkie, a jej profil pionowy wąski. W związku z tym prawdopodobieństwo burz będzie niskie - do około 30%. Jeśli burze w tych warunkach się rozwiną, to będą to nieliczne zjawiska. Mogą im towarzyszyć silniejsze opady deszczu - do 10 mm, oraz porywy wiatru poniżej 60 km/h.