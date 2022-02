Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 18.02.2022? Sprawdź u nas

⚠UWAGA! NADCIĄGA KOLEJNA FALA BARDZO SILNEGO WIATRU⚠ Niż #Dudley, który w ciągu ostatniej doby dał się mocno we znaki w znacznej części Polski, odsunął się nad Finlandię, a jego wpływ na pogodę w naszym kraju z każdą chwilą jest coraz mniejszy. Niestety, już podczas nadchodzącej nocy z zachodu na wschód będzie przemieszczać się kolejna fala opadów deszczu, a miejscami także burz i silnego wiatru. Tym razem zmiana pogody będzie związana z wędrówką chłodnego frontu atmosferycznego niżu #Eunice. Burze z nim związane możliwe są w szczególności na północnym zachodzie kraju. Lokalnie zjawiska mogą znów przynieść duże szkody. Nie prognozujemy jednak tak groźnych nawałnic, jak te, które miały miejsce w nocy z środy na czwartek na zachodzie i w centrum naszego kraju. Szczegóły dotyczące aktywności i przebiegu burz podamy Państwu niebawem w naszej prognozie konwekcyjnej. W sobotę przed południem do Polski mocno przybliży się ośrodek niżu #Eunice. Modele numeryczne wskazują, że niż będzie przechodził przez południową i środkową część Morza Bałtyckiego powodując przy tym znaczny wzrost gradientu barycznego na północy i w centrum Polski. To z kolei będzie przyczyną bardzo silnego i porywistego wiatru, którego prędkość w porywach w centrum kraju może osiągać 90-110 km/h, w województwach Polski Północnej do 110-120 km/h, a na Wybrzeżu nawet do 130-140 km/h! Na południu powinno wiać słabiej, w porywach do 75-90 km/h. W związku z prognozowaną wichurą ponownie trzeba liczyć się z dużymi szkodami, przerwami w dostawach energii elektrycznej oraz z zagrożeniem dla zdrowia i życia. Wichura osłabnie dopiero późnym popołudniem. Jak zwykle w takich sytuacjach prosimy o przekazanie tej informacji dalej! Poniżej: maksymalna prędkość wiatru w porywach wg modeli ICON-EU, ARPEGE i GFS do soboty, 19.02.2022, godz. 18:00 UTC. Źródło grafik: https://wxcharts.com wxcharts.com