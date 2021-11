Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 17.11.2021? Sprawdź u nas

Burza to bardzo częste zjawisko, które pojawia się w Polsce i może wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto śledzić informacje o burzowej pogodzie, aby odpowiednio się do niej przygotować. Sprawdzaj razem z nami nowe wiadomości o burzach w Polsce. Może będzie ona w twojej okolicy?

Nowe informacje o pogodzie burzowej w Polsce Ostrzeżenie pogodowe IMGW. Silne mgły w większości kraju.

#Prognoza pogody na #środę. #Noc Uwaga w nocy będą mgły ograniczające widoczność do 50-100 m. Temperatura spadnie do 3/4 st stopni Celsjusza miejscami mniej. #Dzień Środa z całkowitym zachmurzeniem i przelotnym słabym deszczem lub mżawką. Temperatura wyniesie ok 6/7 stopni Celsjusza. Wiatr słaby miejscami umiarkowany z południowego zachodu. Barometry wskażą w południe 1019 hPa. Życzymy miłej nocy i środy Lubuscy Łowcy Burz :)

Kiedy jeździć na światłach dziennych? Kiedy włączyć światła mijania? Jaka jest między nimi różnica? Dla większości z nas proste pytania. Ale jeżdżąc, widzimy osoby, które nocą mają włączone światła do jazdy dziennej. Inni oślepiają nas nieustawionymi światłami mijania. Być może to walka z wiatrakami. Ale warto pisać takie artykuły. https://lowcyburzpim.pl/2021/11/16/swiatla-mijania-i-swiatla-dzienne-kiedy-ich-uzywac16-11/ Sieć Obserwatorów Burz „Sorry. Taki mamy klimat" czyli pogoda pod oknem Jarosława Turały.

Prognoza na noc 16/17.11 i dzień 17.11 Noc przeważnie pogodna 🌝 jednak nad ranem we wschodniej połowie województwa pojawią się liczne mgły 🌫️ Na zachodzie województwa ruszy wiatr, poza tym bezwietrznie. Minimalnie od - 3/-1 stopni 🥶 na południu i wschodzie do +1/+2 na zachodzie. W środę rano w centrum, na południu i na wschodzie województwa będzie mglisto 🌫️ Poza tym zachmurzenie umiarkowane i duże. Z biegiem godzin wiatr coraz silniejszy 🌬️, bowiem z zachodu będzie się zbliżał do nas front atmosferyczny. Wraz z pojawieniem się umiarkowanego wiatru , mgły powinny opaść i niemal wszędzie będzie szansa na rozpogodzenia ⛅ Po południu może on na zachodzie województwa przynieść słabe opady deszczu. Temperatura wzrośnie do +6/+8 we wschodniej połowie i +8/+10 stopni w zachodniej połowie. 🌡️