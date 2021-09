Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 17.09.2021? Sprawdź u nas

Najnowsze informacje o burzach w Polsce

👉⚡Prognoza burz na dziś 17.09 z ważnością od godziny 8:00 do 20:00, w formie opisowej i graficznej. 👉⚡Dziś burze będą możliwe głównie na Pomorzu, Kujawach i północno-wschodniej Wielkopolsce. Burze na ogół powinny być słabe, choć lokalnie opady deszczu mogą wynieść do 15-25 mm. Porywy wiatru nie powinny przekraczać 70-75 km/h, a miejscami może padać grad. Niewielka szansa na rozwój burz istnieje również na krańcach południowo-wschodnich. Tam będzie padał głównie deszcz, jednak lokalnie możliwe są również burze z porywami około 60 km/h. 👉⚡Opis szczegółowy: Polska będzie dziś pod wpływem niżu znad Ukrainy z wtórnymi ośrodkami nad Pomorzem Zachodnim i wschodnimi Węgrami. Na północnym zachodzie kraju zaznaczy się strefa frontu okluzji, natomiast na wschodzie i południu ciepła gałąź pofalowanego frontu chłodnego. Już niemal cała Polska znajdzie się w chłodniejszej polarnej morskiej masie powietrza, jeszcze tylko krańce wschodnie i to jedynie początkowo, będą w cieplejszym powietrzu. W ciągu dnia front chłodny powoli odsunie się na południowy wschód, poza granicę kraju. W północno-zachodniej połowie Polski będzie oddziaływał górny niż, co przy spływie chłodnego powietrza z północnego zachodu, wzmocni adwekcję wirowości oraz pionowe ruchy wznoszące w przedniej części niżu. Może to nieco ułatwić rozwój konwekcji w tym rejonie kraju. Obecne będą również niewielkie linie zbieżności. Na ogół jednak warunki kinematyczne będą słabe (SHEAR 0-6 km miejscami wyniesie do 10 m/s), a energia dostępna drogą konwekcji wzrośnie jedynie do 200-400 J/kg i będzie się zawierała w dolnej połowie troposfery, do poziomu około 500-600 hPa. Powyżej warstwa powietrza będzie znacznie bardziej sucha, co znacząco ograniczy pionowy rozwój chmur. Dodatkowym utrudnieniem inicjacji burz w tym rejonie będzie duże zachmurzenie już od godzin porannych. W obrębie tego niżu zawartość wody w kolumnie powietrza (TPW) będzie wynosić około 25-30 mm, a LI do -4K. Przy takich parametrach, jeśli burze się rozwiną, mogą dawać opady do 15-25 mm. Ze względu na spływ chłodniejszego powietrza możliwe są silniejsze porywy wiatru, jednak nie powinny przekraczać 65-70 km/h. Możliwy jest również niewielki grad. Burze, w sposób na ogół niezorganizowany, będą się przemieszczały z północnego zachodu na południowy wschód i wschód kraju. Na południowym wschodzie kraju, w rejonie frontu chłodnego zawartość wody w kolumnie powietrza (TPW) nadal utrzyma się na poziomie 30-40 mm, a LI do -3K, CAPE sięgnie tam 400 J/kg. W związku z dużym zachmurzeniem frontowym i brakiem wyraźnych czynników wymuszających inicjacja burz tutaj też będzie znacząco utrudniona. W słabych warunkach kinematycznych możliwe są niezorganizowane burze wbudowane w system opadów pofalowanego frontu (po jego wschodniej - cieplejszej stronie). Ze względu na duże zasoby wilgoci mogą one jednak generować zwiększone sumy opadów, nawet 25-30 mm (także połączone z opadami frontowymi) i porywy wiatru punktowo około 65 km/h. Możliwy jest także grad. Burze będą przemieszczać się na północny wschód i po południu odsuną się poza granice kraju.👉⚡ #burzaalert #imgw #burze #prognoza ☝Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne śledź na: https://meteo.imgw.pl/dyn/#osmet=true

Arktyczny jęzor powietrza wkroczy do Polski. W dzień kilka stopni, w nocy przymrozki | DobraPogoda24.pl