Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 17.02.2022? Sprawdź u nas

Uwaga pilne ! 5:50 * Cały czas obserwujemy z zaniepokojeniem układ burzowy z wyraźna formacja liniowa, który cały czas zmierza nad nasze okolice. Obecnie najbardziej zagrożone miejsce to Lubliniec-Kłobuck – Częstochowa. Podczas przechodzenia burz oraz formacji liniowej spodziewamy się silnego uderzenia wiatru do 80-100 km/h a lokalnie 110 km/h. Prognozowane uderzenie wiatru nad naszymi okolicami to ok20-70 min. Prosimy o zabezpieczenie mienia! Obecne podmuchy wiatru wynoszą 60-70 km/h