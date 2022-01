Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 17.01.2022? Sprawdź u nas

17.01.2022 na Facebooku pojawił się post: "OBECNIE WOJEWODZTWA PÓŁNOCNE WKRACZAJĄ W APOGEUM WICHUR! JAK WYGLADA SYTUACJA U WAS? RAPORTUJCIE!. ". Sprawdź, jak wygląda sytuacja burzowa w Polsce 17.01.2022. Gdzie są burze i wyładowania atmosferyczne?

Gdzie jest teraz burza w Polsce? Warto o tym wiedzieć, ponieważ burze są gwałtowne i mogą wyrządzić wiele szkód. Sprawdzaj z nami najnowsze informacje z Facebooka, które dotyczą burzowej pogody w Polsce. Możesz w ten sposób dowiedzieć się, czy burzy można spodziewać się w twojej okolicy.

OBECNIE WOJEWODZTWA PÓŁNOCNE WKRACZAJĄ W APOGEUM WICHUR! JAK WYGLADA SYTUACJA U WAS? RAPORTUJCIE!

BARDZO GROŹNA SYTUACJA NA WYBRZEŻU!! [Aktualizacja 06:01] Zgodnie z prognozą na terenie kraju występuje już systematycznie nasilający się wiatr. Już teraz w wielu regionach Polski północnej porywy zachodniego wiatru osiągają wartość 60-80km/h. Znacznie groźniejsza sytuacja ma miejsce na wybrzeżu. Tam porywy przekraczają już lokalnie 100km/h! Najsilniejszy poryw wiatru na ten moment odnotowano w Rozewiu (prawie 120km/h!). Jednocześnie nad obszary Polski północnej wkracza już formacja liniowa, która w całej Polsce przyniesie potężne porywy wiatru osiągające porywy powyżej 80-100km/h! Przed nami bardzo niebezpieczne kilka godzin! Ograniczcie najlepiej wychodzenie z domu do godzin popołudniowych!

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE - SILNY WIATR, NIEWYKLUCZONE BURZE Przed nami bardzo niespokojne godziny w pogodzie nad naszym obszarem synoptycznym. W dniu dzisiejszym pogodowe karty rozdaje mezoskalowy układ niżowy uformowany na silniejszym zaburzeniu w środowisku szybszego przepływu powietrza. Ten niesforny gagatek znad Morza Norweskiego w ciągu zaledwie kilku godzin przemieści się nad Rosję, ulegając przy tym ciągłej intensyfikacji. W tym samym czasie z północy na południe przemieszczać się będzie zasadniczy front chłodny wspomnianego wyżej niżu, któremu towarzyszyć będzie stosunkowo zaostrzona zatoka niżowa. Bardzo szybko zwiększy się poziomy gradient ciśnienia gdyż w zachodniej części kontynentu europejskiego stacjonuje stabilny wyż. W związku z czym notować będziemy wzrost prędkości oraz porywistości wiatru, nie mniej jednak więcej niż trzy grosze dorzuci szybko przemieszczający się na południe aktywny front chłodny Po przejściu frontu do regionu zacznie napływać zimna masa powietrza pochodzenia arktycznego o cechach morskich. Co to oznacza dla Podkarpacia? Za sprawą dużej dynamiki panującej w atmosferze, pogoda szykuje nam pełen arsenał niebezpiecznych zjawisk: - Silny wiatr w porywach do 70-90 km/h, porywy konwekcyjne dochodzące jak i przekraczające 100 km/h - Opady wszelkiej maści deszcz, opady mieszane, mokry śnieg, drobny grad, krupa śnieżna/lodowa - Burze 30% - Opady marznące powodujące gołoledź - Głównie w górach zawieje i zamiecie śnieżne W dzień zachmurzenie całkowite oraz duże z przejaśnieniami oraz z opadami atmosferycznymi o zróżnicowanym charakterze oraz intensywności. W obszarze frontu chłodnego najprawdopodobniej dojdzie do uformowania rozległej formacji konwekcyjnych w formie liniowej, której towarzyszyć będą intensywne opady atmosferyczne oraz silne uderzenia wiatru. Ze względu na prognozowane niewielkie wartości energii potencjalnej dostępnej konwekcyjnie formacja liniowa może mieć potencjał do generowania wyładowań. Jak już wspominałem wczoraj pod jednym postem, będą to typowe formacje powstające w środowisku niewielkiej energii CAPE ale bardzo korzystnych wartościach ścinania wiatru tzw low cape high shear. Front atmosferyczny dotrze do nas w godzinach okołopołudniowych, w miejscach ścierania się mas powietrza opady mieszane mogą mieć charakter marznący. Temperatura maksymalna do -5°C/2°C. Wiatr umiarkowany, silny i porywisty do 70-90 km/h, w szczytowych partiach gór pojedyncze porywy wiatru do 100 km/h powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. W przypadku przechodzenia formacji konwekcyjnych trzeba się liczyć z porywami dochodzącymi do 100 km/h, nie można niestety wykluczyć przekroczenia podanych wartości. Trzeba się przygotować na przerwy w dostawach energii elektrycznej. Pamiętajcie o zabezpieczeniu rzeczy na zewnątrz oraz o zaparkowaniu samochodu w bezpiecznym miejscu z dala od drzew czy bilbordów.

Witajcie w poniedziałkowy poranek. W dniu dzisiejszym od samego rana przez nasze województwo przetaczać będą się słabe opady śniegu oraz śniegu z deszczem. W godzinach okołopołudniowych na teren naszego województwa wkroczy front chłodny(o nim więcej w ostrzeżeniu o godzinie 8 ). Temperatury z upływem dnia będą stopniowo maleć i będą oscylować w okolicach 0°C. Wiatr silny, porywy w granicach 60-80 km/h.

Nad Bałtykiem obecny jest już układ liniowy konwekcyjny, który szybko przemieszcza się w stronę Polski. Układ ten miejscami generuje wyładowania atmosferyczne, a wraz ze zbliżaniem się do naszego kraju jego siła będzie rosła. Około godziny 6:00 CET linia szkwału powinna dotrzeć już do Wybrzeża. Najpierw jej obecność powinna się zaznaczyć w rejonie Władysławowa, Łeby i Ustki. Później linia szkwału przemieści się dalej na południe. Około godz. 10:00 CET może już dotrzeć do okolic Poznania i Warszawy. Układ na swojej drodze będzie generował bardzo silne, a miejscami niszczące porywy wiatru przekraczające znacznie prędkość 100 km/h. Największe prawdopodobieństwo bardzo silnych porywów wiatru wystąpi na północy Polski. Zapraszamy do aktywnego relacjonowania przebiegu pogody w komentarzach pod naszymi postami. Pamiętajcie jednak o zachowaniu w najbliższych godzinach szczególnej ostrożności. Prognozowane są zjawiska atmosferyczne o bardzo dużym nasileniu, które mogą być przyczyną groźnych dla zdrowia i życia wypadków! Poniżej: aktualne rozmieszczenie wyładowań atmosferycznych (źródło: https://www.blitzortung.org oraz obraz odbiciowości radarowej z europejskiej sieci radarów EUMETNET OPERA (źródło: https://www.eumetnet.eu

OSTRZEŻENIE POGODOWE PRZED SILNYMI PORYWAMI WIATRU (bez grafiki) ++17.01.2021r.++ Wazne od 00:00 dnia 17.01.2022r. do 21:00 dnia 17.01.2022r. PRZED NAMI POTENCJALNIE GROZNA SYTUACJA POGODOWA! UDOSTĘPNIJ POST ABY OSTRZEC SWOICH BLISKICH I ZNAJOMYCH!! (Obszary, których dotyczy dany STOPIEŃ ZAGROŻENIA, zostały zapisane w nawiasie, koło stopnia zagrożenia) Przed nami kolejny bardzo groźny incydent wiatrowy. Zgodnie z przepuszczeniami, może on być znacznie groźniejszy od tego piątkowego, który przyniósł na terenie kraju znaczne szkody materialne. Nadchodzące godziny przyniosą nam cały wachlarz groźnych zjawisk (zaczynając od wiatru, ulew, śnieżyc, zakańczając na burzach). 3 STOPIEŃ ZAGROŻENIA!! (KOLOR CZERWONY, teren wybrzeża) W tym pasie wiatr w ciągu nadchodzących godzin będzie najsilniejszy. Jego porywy będą mogły przekraczać nawet 100-110km/h. Istnieje możliwość wystąpienia jeszcze silniejszych porywów przekraczających nawet 120km/h! Tak silny wiatr na pewno spowoduje znaczne szkody w drzewostanie i nie tylko. Najsilniejszego wiatru spodziewamy się tutaj w godzinach nocnych i porannych. Popołudniu wiatr powinien powoli zacząć słabnąć. 2 STOPIEŃ ZAGROŻENIA (KOLOR POMARAŃCZOWY) Województwa: każde z wyjątkiem Opolskiego, Śląskiego, Małopolskie i Podkarpackiego) W tym pasie porywy wiatru będą słabsze niż w KOLORZE CZERWONYM. Mimo to należy spodziewać się dużych problemów komunikacyjnych i nie tylko. Porywy zachodniego i północno zachodniego wiatru osiągać będą głównie 70-90km/h. Najgwałtowniejszych porywów wiatru należy się spodziewać w trakcie przechodzenia gwałtownej struktury liniowej. Podczas niej porywy wiatru mogą osiągać lub nawet przekraczać 100km/h. W formacje wbudowane mogą być burze, które lokalnie mogą osiągnąć dość spore jak na styczeń rozmiary. One również będą przynosiły bardzo silne/niszczące porywy wiatru osiągające 100km/h. Apogeum wichur przypadnie tutaj na godziny poranne, przed południowe i wczesno popołudniowe. Po przejściu linii szkwału wiatr będzie stopniowo słabnąć. Wyjątkiem będzie północny wschód, gdzie popołudniu wiatr ponownie się na sili do 70-80km/h (lokalnie więcej). 1 STOPIEŃ ZAGROŻENIA (KOLOR ŻÓŁTY) Województwa: Opolskie, Śląskie, Małopolskie, Podkarpackie) W tym pasie porywy wiatru będą jutro najsłabsze. Powinny osiągać głównie 70-90km/h. Dojdzie tutaj mocno osłabiona formacja liniowa. Możliwe są lokalne burze. PS. Jutro o poranku możliwa jest aktualizacja ostrzeżenia!

