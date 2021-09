Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 16.09.2021? Sprawdź u nas

Gdzie w Polsce mo偶na spodziewa膰 si臋 burz 16.09.2021? Sprawd藕 u nas Newsroom 360

Sprawdzamy najnowsze informacje dotycz膮ce burz w Polsce Dariusz Bloch

"馃憠 Prognoza burzowa na dzi艣 (czwartek) Wa偶no艣膰: od godz. 08:00 dnia 16.09.2021 do godz. 20:00 dnia 16.09.2021 馃憠 Dzi艣 burze mo偶liwe b臋d臋 w pasie od Pomorza Wschodniego, przez centrum po po艂udnie i po艂udniowy zach贸d kraju. Mog膮 by膰 z nimi zwi膮zane opady deszczu do oko艂o 15-25 mm i porywy wiatru punktowo do 60-70 km/h. Opis szczeg贸艂owy 馃憞 Polska jest pod wp艂ywem ni偶u znad Ba艂tyku, a zwi膮zany z nim system front贸w atmosferycznych stopniowo przemieszcza si臋 z zachodu na wsch贸d kraju. Nap艂ywa polarna morska masa powietrza, w centrum przej艣ciowo cieplejsza. Rozw贸j burz mo偶liwy b臋dzie w strefie frontu ch艂odnego i poprzedzaj膮cej go linii zbie偶no艣ci. Ze wzgl臋du na prognozowane du偶e zachmurzenie ich rozw贸j b臋dzie do艣膰 ograniczony. Stosunkowo najwi臋ksze szanse na ich rozw贸j pojawi膮 si臋 na po艂udniowym zachodzie kraju, gdzie modele prognozuj膮 nieco wi臋ksze zasoby niestabilno艣ci (LI do -3K). Warto艣ci CAPE wynios膮 na og贸艂 oko艂o 400-800 J/kg, na po艂udniu miejscami do oko艂o 1000-1600 J/kg. Z uwagi na obecno艣膰 wilgotnej masy powietrza (TPW 25-40 mm) burzom mog膮 towarzyszy膰 opady deszczu do oko艂o 15-20 mm, punktowo do 25 mm. Przy s艂abych warunkach kinematycznych burze nie b臋d膮 zorganizowane ani gwa艂townie i porywy wiatru nie powinny przekracza膰 60-70 km/h. Burze i kom贸rki opadowe b臋d膮 wolno przemieszcza膰 si臋 na wsch贸d i p贸艂nocny wsch贸d. #burzaalert #imgw #burze #prognoza 鈽漁strze偶enia i komunikaty meteorologiczne 艣led藕 na: https://meteo.imgw.pl/dyn/#osmet=true. " - to najnowszy post na Facebooku dotycz膮cy burz w Polsce, opublikowany 16.09.2021. 艢led藕 razem z nami aktualn膮 sytuacj臋 pogodow膮 w naszym kraju.